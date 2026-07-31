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Seguridad vial

Controles de Tráfico en Galicia: un tercio de las pruebas por consumo de drogas da positivo

La DGT realizó cerca de 33.000 pruebas en la comunidad entre el 13 y el 19 de julio por alcohol y otras sustancias

Uno de los controles realizados por Tráfico la semana del 13 al 19 de julio.

Uno de los controles realizados por Tráfico la semana del 13 al 19 de julio. / Iñaki Osorio

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R. S. C.

Santiago

La última campaña especial de vigilancia del consumo de alcohol y drogas al volante se saldó en Galicia con 866 resultados positivos en apenas una semana. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia llevaron a cabo 32.720 pruebas entre el 13 y el 19 de julio, según los datos difundidos este viernes por la Delegación del Gobierno.

La mayor parte de los controles fueron de alcoholemia. En total se realizaron 31.781 pruebas, de las que 547 dieron positivo, lo que representa el 1,7%. El porcentaje fue mucho más elevado en los test destinados a detectar otras sustancias: 319 de las 939 pruebas practicadas, el 34%, confirmaron el consumo de drogas.

A Coruña concentró más de la mitad de la actividad de vigilancia, con 17.426 controles y 448 positivos. De ellos, 281 correspondieron a alcohol y 167 a otras drogas. En Pontevedra se realizaron 4.024 pruebas y se detectaron 150 positivos: 104 por alcoholemia y 46 por drogas.

Por su parte, en Lugo se contabilizaron 152 resultados positivos después de 7.085 controles. En concreto, 91 conductores superaron los límites de alcohol y otros 61 dieron positivo en drogas. En Ourense hubo 116 positivos —71 de alcohol y 45 de drogas— en un total de 4.185 pruebas.

La DGT insiste en que este tipo de campañas no busca únicamente sancionar, sino también concienciar sobre unos consumos que siguen teniendo un peso relevante en la siniestralidad. El alcohol fue en 2024 el segundo factor concurrente más habitual en los accidentes de tráfico. Estuvo presente en el 12% del conjunto de los siniestros y en el 28% de los accidentes mortales, con 273 casos asociados.

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Tráfico recuerda que incluso cantidades reducidas de alcohol pueden alterar la capacidad para conducir. Entre sus efectos se encuentran el aumento del tiempo de reacción, la percepción distorsionada de la velocidad, la pérdida de coordinación y los problemas de visión. Además, la gravedad de las lesiones tiende a aumentar a medida que se eleva la tasa de alcoholemia.

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Fuente: Faro de Vigo

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