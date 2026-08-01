Muere un carballés de 19 años en Cabana al salirse de la vía la moto que pilotaba

Un vecino de Carballo, de 19 años, perdió la vida este sábado al caerse de la moto que pilotaba.

El accidente ocurrió al mediodía en la localidad de Canduas, en el municipio de Cabana de Bergantiños, en el kilómetro 7 de la carretera AC-429, que une Cabana y Laxe.

Por causas que se investigan, el joven se salió de la vía y chocó contra un colector de basura.

Hasta el punto se desplazaron miembros de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Ponteceso.

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Ahora, los agentes de seguridad tratan de esclarecer lo ocurrido y qué le ocasionó la pérdida de equilibrio.

Fuente: El Correo Gallego