La crisis de Atención Primaria genera al año 30.000 hospitalizaciones evitables, que cuestan casi 350 millones anuales

Los déficits que arrastra la Atención Primaria terminan saliendo caros al erario público. Los centros de salud son la puerta de entrada al sistema sanitario, pero cuando un paciente aquejado de un problema de salud no es atendido de forma rápida y adecuada en el ambulatorio su dolencia puede empeorar y terminar hospitalizado. Esas hospitalizaciones son «evitables» y el Ministerio de Sanidad las cuantifica. En Galicia superan las 30.000 al año y tienen un coste de alrededor de 350 millones de euros.

La Atención Primaria vive momentos convulsos. Un informe del Gobierno sitúa a Galicia a la cola en inversión en este nivel asistencial. A esto hay que añadir el acuciante déficit de médicos de familia, lo que ha disparado el tiempo que se debe esperar por una consulta en el centro de salud (casi nueve días de media). En este contexto, las huelgas contra el Estatuto Marco están agravando la situación. La Consellería de Sanidade tiene en marcha una profunda reforma de Primaria que prevé presentar en septiembre.

El Ministerio de Sanidad analiza las hospitalizaciones de un grupo de once patologías crónicas y agudas, que son además bastante comunes, para establecer el número de «hospitalizaciones potencialmente evitables», un indicador que define «la provisión de los cuidados de la salud que se presta a estos pacientes en el ámbito de la Atención Primaria». «Una mayor y mejor atención en el ámbito comunitario resultaría en una menor frecuentación hospitalaria», advierten.

Así, por ejemplo, analiza casos de diabetes que se complican por falta de control, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencia cardíaca congestiva, deshidratación aguda, neumonía bacteriana, infección del tracto urinario y asma. Todas son patologías que no revisten gravedad de entrada, pero si no se atajan desde Primaria pueden empeorar y acabar en el hospital.

Evolución

En Galicia se cifran en 17.600 las hospitalizaciones evitables de dolencias crónicas y hay otros 13.300 ingresos por patologías agudas que también se agravaron por falta de respuesta en los centros de salud, tal y como recogen las estadísticas del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2023. Y, según los datos del Instituto Galego de Estadística, cada internamiento en el hospital cuesta de media en la comunidad 11.256 euros. Esto se traduce en un gasto de 350 millones anuales.

Además, la situación está empeorando. Las hospitalizaciones evitables crecieron un 16 por ciento en cuatro años y equivalen ya a uno de cada diez ingresos hospitalarios.

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En comparación con otras autonomías Galicia se encuentra a la cabeza. Es la quinta con más internamientos que podrían haberse evitado. Suelen afectar sobre todo a población mayor (77 años) y la estancia media de estas hospitalizaciones ronda los ocho días.