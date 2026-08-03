Galicia recibirá tres millones en ayudas para fertilizantes que beneficiarán a 3.299 agricultores

Un total de 3.299 agricultores gallegos recibirán cerca de 3,03 millones de euros de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento de los fertilizantes provocado por el conflicto en Oriente Medio. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé realizar los ingresos en las cuentas de los beneficiarios durante la primera semana de septiembre.

Las subvenciones concedidas en Galicia cubren una superficie total de 75.425 hectáreas, la inmensa mayoría correspondiente a cultivos de secano. En concreto, se financiarán 72.953 hectáreas de secano, con un importe conjunto de 2,79 millones de euros, y otras 2.472 hectáreas de regadío, a las que se destinan 228.650 euros. La ayuda media resultante se sitúa en torno a los 917 euros por titular, aunque la cantidad final depende de la superficie declarada y del tipo de cultivo.

Las cuantías fijadas por el Ejecutivo ascienden a 38,33 euros por hectárea en los cultivos de secano y a 92,5 euros en los de regadío. Para calcular las subvenciones se ha establecido un límite máximo de 300 hectáreas por explotación.

Los agricultores incluidos en este primer pago figuraban en la lista inicial de beneficiarios publicada el pasado 6 de julio y aceptaron expresamente la ayuda dentro del plazo de 20 días habilitado para completar el trámite. En el conjunto de España, el Ministerio abonará 494,5 millones de euros a 249.376 productores.

Solicitudes pendientes

Otros 9.362 solicitantes permanecen pendientes de resolver dudas o trámites administrativos antes de poder cobrar, mientras que 1.290 agricultores han comunicado su renuncia. Agricultura prevé publicar nuevas relaciones de beneficiarios durante las próximas semanas.

La línea de apoyo forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado en marzo. Su presupuesto inicial era de 500 millones de euros, pero el Consejo de Ministros acordó a finales de junio ampliarlo en otros 165 millones, hasta alcanzar los 665 millones de euros.

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El objetivo, según explica el Ministerio, es evitar que el aumento del coste de los fertilizantes obligue a reducir su utilización y termine afectando al volumen de la producción agrícola o trasladándose al precio de los alimentos. Los dos paquetes estatales de medidas dirigidos específicamente a los sectores agrario y pesquero movilizan en total 1.107 millones de euros.