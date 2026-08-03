Las oposiciones docentes dejan 584 plazas vacantes en Galicia, más del doble que el año pasado

Las oposiciones docentes celebradas este verano en Galicia han concluido con 584 plazas sin cubrir, más de una de cada tres de las ofertadas. La relación de aspirantes seleccionados publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia incluye 1.017 personas con plaza, frente a los 1.601 puestos convocados entre los distintos cuerpos, especialidades y modalidades de acceso. La tasa de cobertura se queda así en el 63,5%, mientras que el 36,5% de la oferta queda vacante.

Las plazas sin cubrir son muchas más que en el proceso de 2025. Entonces se convocaron 1.664 plazas y la propia Xunta informó de que se había cubierto el 86%. Ese porcentaje equivale a alrededor de 1.431 puestos adjudicados y 233 vacantes, el 14% del total. En un año, por tanto, el número de plazas desiertas aumenta en unas 351, se multiplica por 2,5 y eleva su peso en la convocatoria en más de 22 puntos porcentuales.

En tocaso, las dos ofertas no son idénticas, pues la del año pasado comprendía un abanico diferente de especialidades. La convocatoria de 2026 añade, además de las plazas ordinarias de reposición y promoción interna, 71 puestos de reserva para personas con discapacidad no cubiertos el año anterior y otros 86 derivados de la ejecución de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Inglés deja 106 puestos desiertos

La mayor bolsa de vacantes en términos absolutos corresponde a Inglés del cuerpo de profesores de Secundaria. Entre ingreso y promoción interna se habían convocado 184 plazas, pero solo aparecen 78 personas seleccionadas: 106 puestos quedan sin adjudicar, el 57,6% de la oferta de esta especialidad.

Le siguen Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 39 vacantes de 50 plazas; Matemáticas, con 36 de 64; Lengua y Literatura Gallega, con 29 de 98; e Informática, con 28 de 37.

También destacan las 24 vacantes de Latín, las 23 de Procesos de Gestión Administrativa, las 21 de Educación Primaria y las 20 de Economía. Solo estas nueve especialidades concentran 326 plazas desiertas, más de la mitad de todas las que no se cubrieron.

Economía solo cubre una de cada cinco plazas

El panorama cambia ligeramente cuando las especialidades se ordenan por el porcentaje de puestos que quedan vacantes. La situación más extrema se registra en Economía, que solo adjudica cinco de las 25 plazas disponibles. Quedan libres 20, el 80%.

A continuación aparece Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con un 78% de vacantes, seguida de Informática, con el 75,7%; Latín, con el 68,6%; e Inglés de Secundaria, con el 57,6%.

Ramas con pocas vacantes

Por el contrario, entre las especialidades con mejor resultado se encuentra Estética, que cubrió sus siete plazas. Cocina y Pastelería adjudicó once de doce; Música del cuerpo de maestros, 27 de 30; y Orientación Educativa, 17 de 19.

La relación publicada en el DOG incluye también 36 funcionarios declarados aptos para adquirir una nueva especialidad. Esos casos no suponen la adjudicación de una plaza de nuevo ingreso o promoción interna y, por ello, no se incorporan al cómputo de los 1.017 puestos cubiertos. Los seleccionados disponen ahora de 20 días hábiles para presentar la documentación requerida.