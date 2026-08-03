Gallego
Rueda acusa al BNG de «enredar» con la documentación del Plan de Normalización y lo insta a sumarse al diálogo «como el resto de partidos»
El Bloque ha solicitado los informes de los grupos de trabajo que han servido de base para la actualización del documento
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado muy crítico con la petición del BNG de hacer públicos los informes de los grupos de trabajo que han elaborado la propuesta de actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística. Lo ha hecho a preguntas de los medios, condenando que sea «el mismo partido político que desde el principio no quiso saber nada del Pacto por la lengua» el que ahora «quiere toda la documentación para revisarlo».
Así, Rueda ha afeado que, primero, la líder del BNG, Ana Pontón, pidiese una reunión bilateral para abordar esta cuestión en vez de acudir a la convocada en el Parlamento con el resto de grupos políticos, y ahora pida «revisar una documentación de un proceso del que se salieron desde el principio». «Yo les diría que dejen de enredar, si realmente quieren llegar a un acuerdo, a un pacto por la lengua, el modo de hacerlo es el mismo que están haciendo el resto de partidos», que más allá de sus «posicionamientos», ha dicho, entienden que debe pasar por el «diálogo».
Para el presidente de la Xunta, el BNG actúa como si «tuviese que tener un trato diferente» y «así no se hacen las cosas». Si quieren estar en el pacto y llegar a un acuerdo, ha continuado, los nacionalistas son «bienvenidos», pero si «simplemente quieren controladores desde fuera, probablemente para intentar reventarlo como hicieron desde el principio, ese no es el camino», ha zanjado al respecto.
Fue el domingo cuando el BNG solicitó al Parlamento gallego la documentación elaborada por las once comisiones de expertos que sirvió como base para la propuesta del nuevo plan, acusando al PP de «ocultarla» y de «falta de transparencia». «¿Qué tienen que esconder?», se preguntaba la formación nacionalista en un comunicado remitido a los medios, considerando «inexplicable» que el Gobierno autonómico «oculte la relación de personas expertas» que participaron, «todo lo contrario» de lo ocurrido con el plan vigente, aprobado en 2004.
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Fuente: Faro de Vigo
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