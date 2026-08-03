Competencias
Rueda espera cerrar en septiembre el traspaso de la competencia para otorgar permisos de trabajo a extranjeros
"Esperamos que Galicia pueda incrementar pronto su autogobierno", señaló el mandatario autonómico tras la reunión semanal de su equipo
La negociación para la transferencia a Galicia de las competencias ejecutivas para otorgar permisos de trabajo vinculados a la residencia a personas extranjeras se está prolongando más de lo previsto por el Ejecutivo autonómico. El presidente gallego, Alfonso Rueda, quiere ser "optimista" en los plazos: "Me gustaría que este cerrada en septiembre".
Hace apenas un mes, el mandatario hablaba, sin concretar mes, de "semanas" para cerrar el pacto. Habrá que esperar, parece ahora, a la vuelta de las vacaciones de verano. "Creo más en la calidad de las competencias que en las acumulaciones numéricas. Esperamos que Galicia pueda incrementar pronto su autogobierno", alegó.
En este sentido, Rueda recordó, una vez más, que el pasado año, en su visita Santiago con motivo del traspaso de la gestión del litoral, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "manifestó públicamente su voluntad" de llevar a cabo esta transferencia.
Así, señaló que para la comunidad sería "muy bueno tener esta competencia para cubrir puestos vacantes". "Creemos que podemos hacerlo con garantías", zanjó.
Fuente: El Correo Gallego
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