El tiempo en A Coruña: comienza la semana con cielos parcialmente cubiertos y chubascos por la tarde
Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que irán de los 18 a los 27 grados
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña comienza la semana bajo la influencia de un centro de bajas presiones situado al suroeste de Irlanda, que enviará un frente durante la tarde y dejará chubascos probables en la mayoría de los puntos de la comunidad.
La jornada arrancará con cielos parcialmente cubiertos, con mayor presencia de nubes en la fachada atlántica. A medida que avance la tarde, los chubascos se irán extendiendo por toda la comunidad.
Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que irán de los 18 a los 27 grados, mientras que el viento soplará de componente sur, moderado en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 27º
- Lugo 17°C 29°C
- Vigo 17°C 27°C
- Ferrol 16°C 27°C
- Santiago 16°C 25°C
- Pontevedra 16°C 26°C
- Ourense 17°C 32°C
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
- El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
- Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial