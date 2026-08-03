El tiempo en A Coruña: comienza la semana con cielos parcialmente cubiertos y chubascos por la tarde

A Coruña comienza la semana bajo la influencia de un centro de bajas presiones situado al suroeste de Irlanda, que enviará un frente durante la tarde y dejará chubascos probables en la mayoría de los puntos de la comunidad.

La jornada arrancará con cielos parcialmente cubiertos, con mayor presencia de nubes en la fachada atlántica. A medida que avance la tarde, los chubascos se irán extendiendo por toda la comunidad.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que irán de los 18 a los 27 grados, mientras que el viento soplará de componente sur, moderado en el litoral.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: