La Xunta pone en marcha un servicio para que funcionarios realicen trámites telemáticos en nombre de personas con dificultades tecnológicas

La brecha digital se acorta, y hoy el número de gallegos que hace sus trámites con la Administración de forma digital es más grande que nunca. Pero siempre hay quien se queda atrás, quien no se maneja con los ordenadores, quien por edad no sabe cómo moverse en internet o directamente quien no tiene acceso a un equipo para hacer estas gestiones. Y esto es precisamente lo que se ha propuesto abordar la Xunta, que este lunes ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio que marcará un antes y un después para estar personas: los funcionarios autonómicos que estén habilitados podrán realizar las gestiones electrónicas en nombre de terceras personas que así lo soliciten.

"Seguimos trabajando en tener una administración cada vez más digital, donde cada vez se puedan hacer más trámites online y la brecha digital sea más estrecha hasta algún día, si es posible, hacerla desaparecer", ha reconocido el presidente, Alfonso Rueda, este lunes. Pero esta realidad, ha continuado, convive con quienes tienen "dificultades" para manejarse con la tecnología, especialmente las personas de más edad, que en vez de ver en esta digitalización una facilidad ven un muro insalvable.

Precisamente para hacer frente a esta situación, la Xunta ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio que permitirá que un grupo de funcionarios habilitados para ello puedan hacer gestiones telemáticas en nombre de terceras personas, siempre con una solicitud previa.

El proceso, ha explicado el titular del Ejecutivo gallego, es sencillo. La persona interesada que tenga que presentar documentación de forma electrónica tendrá que acercarse a una sede administrativa de la Xunta y, a través de un formulario, solicitar que un empleado autonómico haga los trámites.

"Debe dar su consentimiento expreso, y a partir de ahí el funcionario va a poder realizar gestiones, presentar solicitudes, firmar documentos..., todo en nombre de esta persona y usando su identificación y firma electrónica", ha indicado Rueda, quien ha querido puntualizar que "esto no quiere decir que el funcionario pueda, en ningún momento, acceder al contenido de la documentación que presente esta persona". De hecho, "ni siquiera podrá comprobar su veracidad".

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De este modo se asegura un acceso democrático de todos los ciudadanos a los servicios digitales, habilitando una posibilidad que hasta ahora no existía. Sí se podía, por ejemplo autorizar a una persona como apoderada para que hiciese los trámites en nombre de otra, pero con esta nueva alternativa los interesados no dependen de conocidos o familiares.