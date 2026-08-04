Más de 8.000 trabajadores del Sergas pueden pedir hasta el 30 de septiembre una subida por carrera profesional: plazos, requisitos y pasos para cobrar el nuevo complemento

Más de 8.000 trabajadores del Servizo Galego de Saúde podrán solicitar desde este miércoles y hasta el próximo 30 de septiembre el reconocimiento de un nuevo grado de carrera profesional, una mejora que lleva aparejado un complemento salarial permanente a partir del 1 de enero de 2027.

La convocatoria está abierta al personal fijo y temporal que cumpla los requisitos de antigüedad y permanencia y permitirá acceder a los grados I, II, III o IV. Cada profesional solo podrá solicitar el nivel inmediatamente posterior al que ya tenga reconocido en su categoría o especialidad.

Según los datos difundidos por el Sergas, inicialmente pueden participar 8.087 profesionales: 715 sanitarios del grupo A1, 2.864 del A2, 2.012 de categorías sanitarias de Formación Profesional y 2.496 trabajadores de gestión y servicios. La Xunta calcula que los nuevos complementos supondrán un coste anual de 14,17 millones de euros.

La mejora salarial dependerá de la categoría profesional. Por cada nuevo grado reconocido, los titulados sanitarios del grupo A1 —entre ellos médicos y otros facultativos— percibirán 300,19 euros brutos más al mes, unos 3.602 euros al año. Para el personal sanitario A2, como enfermería, el incremento será de 187,62 euros mensuales, alrededor de 2.251 euros anuales. En el grupo C2 ascenderá a 92,57 euros al mes, algo más de 1.110 euros al año.

¿Quién puede solicitar un nuevo grado?

Podrá participar el personal incluido en el sistema de carrera profesional del Sergas y de las entidades dependientes de la Consellería de Sanidade que reúna los requisitos de antigüedad y permanencia establecidos para cada nivel.

El profesional deberá encontrarse en servicio activo o con reserva de plaza en la categoría o especialidad para la que solicita el grado. Este requisito se considerará cumplido si se da en cualquier momento comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2026.

Solo se puede solicitar el grado inmediatamente posterior al que ya esté reconocido. Por ejemplo, quien tenga el grado I podrá optar al II, pero no presentar directamente una petición para alcanzar el III.

Los méritos que se valorarán serán exclusivamente los obtenidos durante el período en el que el trabajador haya permanecido en el grado inmediatamente anterior y hasta el 30 de septiembre de 2026.

Cómo presentar la solicitud, paso a paso

El primer paso es entrar en la Oficina Virtual del Profesional, Fides, y acceder al apartado de solicitudes. La petición aparecerá parcialmente cubierta con los datos que ya constan en las aplicaciones corporativas del Sergas.

Una vez comprobada y confirmada la información, la solicitud deberá presentarse mediante registro electrónico. No basta con cubrirla o guardarla en Fides: el trámite solo estará terminado cuando quede registrada electrónicamente. Para realizar la presentación definitiva es necesario disponer de uno de estos sistemas: Certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Certificado de Camerfirma o DNI electrónico.

Se puede entrar en Fides desde internet mediante Chave365, pero la resolución advierte de que Chave365 no es suficiente para completar la presentación de la solicitud. Para el registro final se necesita un certificado digital válido.

Los trabajadores en activo también podrán acceder desde la intranet del Sergas, utilizando el código de usuario y la contraseña que emplean habitualmente. La solicitud debe dirigirse al área sanitaria o entidad en la que el profesional presta servicios. Quien no esté en activo deberá enviarla al área o entidad en la que tenga reservada su plaza.

Atención al certificado digital

El DOG recomienda no dejar la obtención o comprobación del certificado para los últimos días. Los certificados admitidos son los de la FNMT, Camerfirma y el DNI electrónico.

Los trabajadores que dispongan de una tarjeta sanitaria del Sergas con chip pueden tener ya incorporado un certificado de la FNMT. La resolución advierte de que solicitar uno nuevo puede inhabilitar el existente en la tarjeta.

Para utilizar la tarjeta sanitaria con chip o el DNI electrónico será necesario, con carácter general, disponer de un lector de tarjetas. No hará falta si el certificado de la FNMT está instalado directamente en el ordenador.

El Sergas dispone además de puntos de acreditación electrónica en diferentes centros de Atención Primaria y hospitalaria para proporcionar información y asesoramiento.

Hay que revisar el expediente antes de presentar la petición

Uno de los pasos más importantes es entrar en Fides/Expedient-e y comprobar que los méritos que se quieren utilizar aparecen correctamente registrados y validados.

El profesional deberá revisar especialmente: Formación académica y universitaria; Formación continuada recibida o impartida; Másteres y otros estudios de posgrado; Docencia; Publicaciones y trabajos científicos; Investigación e innovación e Formación sanitaria especializada impartida.

Todos los méritos deberán estar registrados y, cuando corresponda, acreditados documentalmente antes del 30 de septiembre. Los que no figuren en Fides o permanezcan pendientes sin que se haya solicitado su validación pueden quedar fuera de la evaluación.

Los cursos impartidos directamente por la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde —Acis— constituyen una excepción, porque esa información ya está en poder de la Administración.

Qué hacer si un mérito está pendiente de validar

Después de introducir un mérito nuevo en Fides, el trabajador tendrá que imprimir desde el apartado de informes la correspondiente solicitud de validación.

Esta solicitud deberá dirigirse a la unidad de validación y presentarse, junto con la documentación acreditativa, antes del 30 de septiembre en un registro administrativo o mediante alguno de los procedimientos previstos en la Ley de procedimiento administrativo.

Quien ya haya solicitado anteriormente la validación de un mérito y haya entregado la documentación no tendrá que aportarla de nuevo, salvo que sea necesario actualizarla o completarla.

En cambio, si el mérito aparece registrado pero pendiente de validar y nunca se entregaron los justificantes, será obligatorio solicitar su validación y presentar la documentación dentro del plazo.

Además, si después de presentar una primera solicitud de validación se añade otro mérito a Fides, será necesario imprimir y registrar una nueva solicitud de validación con los documentos correspondientes.

No es preciso volver a presentar los justificantes de los méritos que ya figuran como validados, aunque el comité de evaluación podrá requerir posteriormente documentación complementaria.

Qué méritos no hay que acreditar

El personal no deberá presentar documentación sobre determinados datos generados dentro del propio Sergas, porque ya constan en poder de la Administración.

Entre ellos se encuentran los servicios prestados en centros de diferentes localidades o en puestos de difícil cobertura; la dedicación exclusiva; el ejercicio de jefaturas, supervisiones, coordinaciones o cargos directivos; y la participación en tribunales de oposiciones.

Tampoco habrá que acreditar la colaboración en programas de vacunación o cribados ligados a una emergencia sanitaria, los servicios prestados durante esa emergencia ni determinados procesos de movilidad derivados de ella.

El Sergas comprobará directamente el cumplimiento de los objetivos dentro de su organización. Sin embargo, quien quiera aportar objetivos alcanzados en otro servicio de salud deberá presentar una certificación expedida por ese organismo.

Qué documentos sirven para acreditar la formación

Las titulaciones oficiales pueden justificarse mediante el título, una copia compulsada, una copia electrónica auténtica o una certificación de la universidad debidamente firmada.

Los títulos obtenidos en el extranjero deberán ir acompañados de su traducción jurada y de la credencial de reconocimiento u homologación expedida por el ministerio competente.

En los másteres, títulos de especialista y experto universitario, la certificación deberá indicar las fechas de realización y el número de horas o créditos ECTS. La persona interesada deberá registrar los másteres en el apartado de formación continuada recibida de Fides.

Los certificados de los cursos deben identificar a la entidad organizadora, las fechas, el contenido y el número de horas o créditos. En la formación acreditada por las comisiones de Formación Continuada deberá aparecer el logotipo correspondiente y, para actividades posteriores a abril de 2007, el número de expediente.

No basta con la antigüedad

Cumplir el período de permanencia exigido no garantiza automáticamente la obtención del grado. Cada solicitud será evaluada por un comité o subcomité que analizará tres grandes apartados: Actividad, desempeño y competencias profesionales; Formación, docencia, investigación e innovación e Implicación y compromiso con la organización.

Los profesionales deberán alcanzar una puntuación mínima global y, en determinados apartados, unos mínimos específicos. Los umbrales varían según el colectivo, la existencia o no de objetivos asignados y el grado solicitado.

En las profesiones sanitarias y categorías de gestión y servicios con titulación universitaria y objetivos definidos, la puntuación mínima global oscila entre 51 puntos para el grado I y 63,75 para el grado IV.

En los colectivos sin objetivos, las exigencias son inferiores. Para las profesiones sanitarias con titulación universitaria, los mínimos van de 30 puntos para el grado I a 39,75 para el IV. En las categorías sanitarias de FP y en otras categorías de gestión y servicios oscilan entre 27 y 36 puntos.

Los cuestionarios obligatorios se harán en octubre

La valoración de las competencias personales se realizará mediante una evaluación de 180 grados. Cada profesional tendrá que cubrir una autoevaluación y será evaluado también por su superior directo y por tres compañeros o iguales.

Los cuestionarios estarán disponibles en la Oficina Virtual del Profesional durante el mes de octubre. Su cumplimentación será obligatoria y las respuestas de los compañeros se realizarán de forma anónima.

Completar todos los cuestionarios que se le asignen al profesional otorgará un punto adicional en el apartado de implicación y compromiso con la organización. También proporcionará un punto la realización de cualquiera de estos cursos: La comunicación con las personas sordas en la consulta; Sostenibilidad en el Servicio Gallego de Salud y Conoce tu organización.

Estas actividades están disponibles en la plataforma de formación de Acis.

Condiciones especiales para médicos de familia

Los facultativos especialistas de Atención Primaria podrán solicitar el grado I con tres años de servicio activo en el grado inicial. Para alcanzar ese período también podrá computarse el tiempo trabajado en el grado inicial de otra categoría a la que hubieran accedido como especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

Los médicos de familia que tengan reconocido el grado III podrán pedir el IV si acreditan cinco años efectivos como tutores de residentes durante su permanencia en ese nivel.

Quienes estén en el grado inicial podrán acceder al I si acumulan dos años como tutores. No tendrán que presentar documentación sobre esta actividad, porque la información ya consta en poder de la Administración.

Qué ocurre si la evaluación es negativa

Si falta documentación básica o la evaluación inicial resulta desfavorable, el comité deberá comunicárselo al solicitante. El profesional dispondrá entonces de quince días hábiles para presentar alegaciones y aportar o registrar la documentación complementaria que considere necesaria.

La Dirección Xeral de Recursos Humanos deberá resolver el procedimiento durante los cuatro meses posteriores al cierre del plazo de solicitudes. Si transcurre ese período sin resolución expresa, la petición se considerará desestimada.

Los grados concedidos producirán efectos económicos desde el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el período de permanencia para poder acceder al siguiente nivel comenzará a contar desde el día posterior a la publicación de esta convocatoria en el DOG, es decir, desde el 5 de agosto de 2026.

Más de 60.000 grados concedidos desde 2018

La Xunta contabiliza 60.414 nuevos grados de carrera profesional reconocidos entre 2018 y 2025. Esta cifra no equivale al número de trabajadores beneficiarios, porque un mismo profesional puede haber obtenido sucesivamente varios niveles.

Del total, 17.847 corresponden a diplomados sanitarios; 15.271, a personal de gestión y servicios; 13.846, a licenciados sanitarios, y 13.450, a categorías sanitarias de Formación Profesional.

Noticias relacionadas

La última convocatoria, correspondiente a 2025, terminó con 4.665 nuevos grados reconocidos.

Fuente: Faro de Vigo