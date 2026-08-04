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El alquiler vacacional más caro de Galicia está en A Toxa: casi 3.000 euros por una semana

El precio en la costa gallega se sitúa en una media de 1.169 euros semanales, un 13,6% menos queen el conjunto de España

Vista aérea de la ila de A Toxa

Vista aérea de la ila de A Toxa / Iñaki Abella

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Roi Rodríguez

Santiago

Pasar una semana de agosto junto al mar sigue encareciéndose, aunque la costa gallega conserva precios más contenidos que buena parte de los principales destinos turísticos españoles. Alquilar una vivienda vacacional en Galicia cuesta este verano una media de 1.169 euros semanales, 184 euros menos que los 1.353 euros del conjunto de España, según el informe elaborado por Grupo Tecnitasa.

La evolución de los precios también resulta más moderada en la comunidad. A Coruña, Lugo y Pontevedra registran incrementos de entre el 2% y el 5%, por debajo de las provincias españolas donde los alquileres vacacionales se han encarecido más de un 8%.

En el conjunto del país, el alquiler semanal en la costa subió un 6,5% respecto a 2025, aunque el estudio apunta a una cierta moderación del crecimiento después de los fuertes incrementos observados en ejercicios anteriores.

Las diferencias dentro de Galicia son muy amplias y dependen de la localización, el tamaño del inmueble y la cercanía a la playa.

El precio más elevado se encuentra en Illa A Toxa, en Pontevedra, donde alquilar durante una semana un apartamento de 80 metros cuadrados alcanza los 2.950 euros.

También figura entre las zonas más caras Sanxenxo, con pisos de 110 metros cuadrados situados en primera línea de playa por 2.500 euros semanales.

En el extremo contrario aparece Burela, en Lugo, donde un apartamento de 75 metros cuadrados cuesta 700 euros por semana, el importe más bajo recogido para Galicia en el detalle facilitado por el informe.

La diferencia entre ambos extremos alcanza los 2.250 euros semanales. Alojarse durante siete días en A Toxa cuesta, por tanto, más de cuatro veces que hacerlo en Burela.

Riazor y Oleiros alcanzan los 1.500 euros

En la provincia de A Coruña, los importes más elevados se localizan en la playa de Riazor y en Santa Cruz-Bastiagueiro, en Oleiros, donde el alquiler llega a los 1.500 euros semanales.

En la costa lucense, Ribadeo alcanza los 1.250 euros, mientras que un alojamiento en la playa de A Rapadoira, en Foz, se sitúa en 1.200 euros por semana.

Pese a estos precios, las tres provincias costeras gallegas se mantienen en el tramo de incrementos moderados. A Coruña y Lugo, además, reducen el ritmo de encarecimiento respecto a 2025, cuando se encontraban en el grupo de provincias con subidas de entre el 6% y el 12%.

El coste medio semanal de la costa gallega, de 1.169 euros, queda un 13,6% por debajo de la media nacional.

Las mayores subidas de este verano se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, todas ellas con aumentos superiores al 8%. Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Gipuzkoa se sitúan en un segundo grupo, con incrementos de entre el 5% y el 8%.

Desde Grupo Tecnitasa señalan que el mercado continúa siendo muy sensible a la ubicación y a las características concretas de cada vivienda. La cercanía real a la playa, la superficie, la tipología del inmueble y la escasez de oferta explican buena parte de las diferencias.

La consultora aprecia una “cierta normalización” del ritmo de crecimiento, aunque advierte de que la presión sobre los precios no ha desaparecido, sino que se ha desplazado hacia otros mercados costeros.

Puerto Banús vuelve a ser la zona más cara de España

Fuera de Galicia, Puerto Banús, en Marbella, conserva el primer puesto entre los destinos analizados. Una vivienda de 110 metros cuadrados alcanza allí los 3.800 euros semanales.

El precio más bajo de España se localiza en playa Murallón, en Tapia de Casariego, Asturias. Un apartamento de 55 metros cuadrados puede alquilarse por 560 euros a la semana.

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Entre ambos extremos existe una diferencia de 3.240 euros, una brecha que refleja la enorme heterogeneidad del alquiler vacacional en la costa española.

Fuente: El Correo Gallego

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