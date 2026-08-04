Las mujeres copan siete de cada diez plazas logradas en las oposiciones de Educación en Galicia

Las mujeres vuelven a ser clara mayoría entre quienes consiguieron plaza en las oposiciones de Educación celebradas este verano en Galicia. De las 1.054 personas que superaron el proceso selectivo, 728 son mujeres y 326 hombres, según el recuento realizado por FARO a partir de la relación definitiva publicada por la Xunta.

Ellas representan así el 69,1% de los nuevos funcionarios docentes, prácticamente siete de cada diez, mientras que los hombres suponen el 30,9%. Dicho de otro modo, por cada opositor varón que logró superar el concurso-oposición lo hicieron más de dos mujeres.

La Consellería de Educación publicó este martes en el Diario Oficial de Galicia una corrección de errores del listado difundido el día anterior. El cambio no altera las personas aprobadas ni sus calificaciones, sino que sustituye el anexo porque los aspirantes no aparecían inicialmente ordenados de mayor a menor puntuación. La nueva relación incluye a quienes accedieron a los cuerpos de maestros, profesores de Secundaria y profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.

El predominio femenino resulta especialmente acusado en el cuerpo de maestros, en especialidades tradicionalmente muy feminizadas como Educación Infantil, Primaria, Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje. La presencia masculina aumenta, en cambio, en varias especialidades de Secundaria y de Formación Profesional de perfil científico, tecnológico o industrial.

La nota media

Los resultados definitivos confirman también la elevada exigencia del proceso. La nota media obtenida en la fase de oposición por quienes consiguieron plaza fue de 6,67 puntos. La cifra se refiere únicamente a las calificaciones numéricas, sin contar los procedimientos de acceso calificados simplemente como «apto».

Pese a que Galicia había convocado 1.601 plazas docentes en 42 especialidades, solo 1.054 fueron finalmente adjudicadas. Quedaron, por tanto, 547 puestos sin cubrir, el 34,2% del total ofertado. La convocatoria incluía 1.388 plazas de ingreso libre y 213 correspondientes principalmente a procedimientos de acceso o promoción.

La elevada cifra de vacantes evidencia que disponer de más plazas que candidatos aprobados no garantizaba obtener un puesto. Los aspirantes debían superar todas las pruebas eliminatorias y alcanzar la puntuación necesaria dentro de su especialidad. Como resultado, apenas se cubrieron dos de cada tres plazas inicialmente anunciadas.

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La Xunta había presentado esta convocatoria como una de las mayores ofertas docentes de los últimos años. En total se inscribieron 15.733 aspirantes, un 23% menos que en anteriores procesos, después de que se eliminase la obligación de que el personal interino consolidado tuviera que matricularse o presentarse para conservar su posición en las listas.