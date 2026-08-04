Las plantas de compostaje de la Xunta funcionan al 11% de su capacidad: solo reciben 4.000 toneladas de biorresiduos

Desde diciembre de 2023 es obligatoria la gestión separada de los biorresiduos. Esto ha obligado a la Xunta a desplegar una red de infraestructuras, que hasta entonces no existían, para tratar estos desechos y producir compost. Sin embargo, la recogida de materia orgánica en el contenedor marrón avanza lentamente y dos años y medio después aún es una porción minoritaria. En la actualidad se tratan más de 4.000 toneladas de biorresiduos, pero esto supone solo el 11 por ciento de la capacidad total de la que disponen las cuatro plantas, que se ubican cada una en una provincia gallega.

En 2020 empezó a funcionar la primera central en Cerceda para la fabricación de compost y en 2024 estaban ya operativas las otras tres situadas en Vilanova de Arousa, Verín y Cervo. Todas estas plantas suman en total una capacidad para tratar 36.000 toneladas de biorresiduos.

La recogida selectiva de biorresiduos se ha disparado desde 2023, cuando venció el plazo establecido para que los ayuntamientos instalaran el contenedor marrón. De las 833 toneladas de materia orgánica que se separaban en 2023, se pasó a 3.000 toneladas en 2024 y en 2025 se alcanzaron las 4.000. Aun así, esta cantidad dista aún de alcanzar los objetivos previstos y las plantas de compost están todavía lejos de trabajar a pleno rendimiento.

¿Y esto por qué ocurre así? Los concellos son los responsables de la recogida de materia orgánica. Para ello deben establecer sistemas separados para depositar los biorresiduos y organizar su transporte. «Su actuación resulta determinante para asegurar que los biorresiduos se traten de forma diferenciada y se les dé un aprovechamiento como fertilizante de calidad», señala la Consellería de Medio Ambiente en el pliego para la contratación de una campaña para fomentar el reciclaje de este tipo de desechos.

Sin embargo, el cumplimiento de las metas fijadas por la UE y por la legislación estatal también depende de la concienciación de los vecinos, que deben separar la basura en sus hogares y depositar la materia orgánica en un contenedor distinto.

Metas

De cara a 2035 la recogida separada de residuos municipales debe alcanzar el 50 por ciento y para considerarse efectiva no puede haber más de un 15 por ciento de materia orgánica mezclada en la bolsa negra (de resto) en 2027. «Conseguir estos objetivos requiere, además de idóneos sistemas de recogida, acciones de sensibilización que promuevan la implicación de la ciudadanía», explica la Xunta para justificar una campaña en la que prevé gastar 583.333 euros.

Galicia genera alrededor de 1,1 millones de toneladas anuales, según los datos de Sogama. Y se calcula que aproximadamente el 37 por ciento son biorresiduos: es decir, más de 400.000 toneladas. Sin embargo, ahora solo llega a las plantas de compostaje cerca del 1 por ciento de la materia orgánica que se genera en los hogares gallegos.

Y, pese a que es obligatorio, aún hay concellos que no han implantado la recogida separada: un total de 18. La mayoría, sin embargo, según los datos de la Consellería de Medio Ambiente, cuentan ya con algún sistema específico para la gestión de los biorresiduos (el 94 por ciento) bien sea a través del contenedor marrón, de compostaje doméstico o comunitario o combinando los dos sistemas.

Desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez explican que tras la entrada en vigor en diciembre de 2023 de la obligación de separar los biorresiduos se produjo «un avance muy significativo» en la implantación de estos sistemas de recogida selectiva, así como en la implicación de los concellos.

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En todo caso, Medio Ambiente considera «imprescindible intensificar el despliegue de medidas específicas» para cumplir con los objetivos fijados por ley. «En particular esta nueva campaña busca consolidar y ampliar el impacto de los proyectos desarrollados en los ayuntamientos gallegos y financiados en muchos casos al amparo de convocatorias de subvenciones publicadas por este departamento», explican desde la Xunta.