El PSdeG acusa a Rueda de retrasar el traspaso de la AP-9 con «excusas»

El PSdeG acusó este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de intentar retrasar el traspaso de la AP-9 a Galicia al reclamar una reunión previa de la Comisión Bilateral de Cooperación con el Estado antes de abrir la negociación formal sobre la autopista.

La secretaria de Transportes e Mobilidade Sustentable de los socialistas gallegos, Patricia Otero, instó al Gobierno autonómico a «dejarse de excusas y ponerse a negociar» en la Comisión Mixta de Transferencias, el órgano previsto para acordar las condiciones concretas de la cesión.

La diputada socialista considera que la decisión anunciada el lunes por Rueda constituye una «maniobra dilatoria», puesto que la Ley Orgánica 3/2026 ya habilita el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la Autopista del Atlántico.

Rueda explicó después del Consello da Xunta que su Ejecutivo pedirá primero la convocatoria de la Comisión Bilateral para abordar las discrepancias jurídicas y económicas que mantiene con el contenido de la norma. El Gobierno gallego sostiene que la ley no garantiza suficientemente que el Estado asuma todas las obligaciones económicas derivadas de decisiones anteriores a la transferencia.

El PSdeG defiende, por el contrario, que esas condiciones deben abordarse directamente en la Comisión Mixta de Transferencias. «Las condiciones están claras en la ley», afirmó Otero, que acusó al PP de intentar aplazar la negociación «solo para justificar sus mentiras» sobre el texto aprobado.

Críticas a Rajoy y Aznar

La parlamentaria recordó que la ley salió adelante pese al voto en contra del PP y Vox. También señaló que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se bloqueó en el Congreso la tramitación de anteriores iniciativas aprobadas por el Parlamento gallego para reclamar la transferencia.

Otero vinculó además la situación actual de la AP-9 con las decisiones adoptadas por anteriores gobiernos populares. Recordó que el Ejecutivo de José María Aznar prorrogó la concesión y privatizó la empresa que gestionaba la autopista.

«Es el momento de que se pongan al lado de la ciudadanía y no bloqueen la Comisión Mixta de Transferencias», reclamó la dirigente socialista.

La disputa entre la Xunta y el PSdeG se centra ahora en cuál debe ser el siguiente paso. El Gobierno gallego quiere revisar previamente el marco jurídico y financiero en la Comisión Bilateral, mientras los socialistas reclaman comenzar ya la negociación efectiva del traspaso en la Comisión Mixta.

Fuente: Faro de Vigo