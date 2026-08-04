El Sergas suma 574 nuevos candidatos a sus bolsas para cubrir bajas y vacantes

El Servizo Galego de Saúde incorpora 574 nuevos aspirantes a las bolsas que utiliza para cubrir bajas, vacaciones, vacantes y otras necesidades temporales de personal. Entre las nuevas altas figuran 271 médicos, 247 enfermeros especialistas y 56 técnicos de salud de Atención Primaria.

Estos profesionales se suman a los candidatos que ya estaban inscritos en procesos anteriores. Las listas definitivas de las once categorías incluidas reúnen ahora a 4.018 personas y comenzarán a utilizarse para efectuar llamamientos desde este miércoles, 5 de agosto.

Las bolsas no suponen una contratación inmediata ni garantizan que todos los aspirantes vayan a trabajar para el Sergas. Su función es ordenar a los candidatos según la puntuación obtenida para establecer a quién se ofrece primero un contrato cuando un hospital, un centro de salud o el 061 necesitan cubrir temporalmente un puesto.

Las ofertas pueden responder a sustituciones por enfermedad, permisos o vacaciones, refuerzos asistenciales, acumulaciones de tareas o plazas vacantes que todavía no hayan sido ocupadas de forma estable. Las posibilidades de recibir una llamada dependerán de la posición de cada candidato, de las áreas sanitarias escogidas y de su situación de disponibilidad.

Medicina de familia y enfermería concentran las altas

Las mayores entradas se producen en dos categorías especialmente vinculadas a la Atención Primaria. La bolsa de enfermería familiar y comunitaria incorpora a 156 nuevos profesionales, mientras que la de medicina de familia suma otros 146.

También se añaden 68 médicos de urgencias hospitalarias, 56 técnicos de salud de Atención Primaria, 36 matronas y 30 enfermeros especialistas en pediatría.

El resto de las nuevas inscripciones se distribuye entre 25 pediatras de Atención Primaria, 24 especialistas en enfermería de salud mental, 23 médicos asistenciales del 061, nueve médicos coordinadores del servicio de emergencias y un enfermero especialista en enfermería del trabajo.

En total, las nuevas altas representan el 13,32% de las 4.018 personas admitidas. El resto ya figuraba en las bolsas anteriores y aparece ahora nuevamente baremado y colocado en función de su puntuación.

Más de 2.000 médicos y 1.700 enfermeros en las listas

Aunque el dato novedoso son los 574 aspirantes que se incorporan por primera vez, las bolsas definitivas reúnen en total a 2.018 médicos, 1.740 enfermeros especialistas y 260 técnicos de salud de Atención Primaria.

La categoría más numerosa es la de médico de familia, con 941 candidatos. Le sigue enfermería familiar y comunitaria, con 804, y medicina de urgencias hospitalarias, con 600. Estas tres bolsas concentran más de la mitad de las personas admitidas.

Las listas incluyen además a 526 matronas, 220 médicos asistenciales del 061, 188 enfermeros especialistas en pediatría, 130 médicos coordinadores del 061, 127 pediatras de Atención Primaria, 122 enfermeros del trabajo y 100 profesionales de enfermería de salud mental.

¿Para qué sirven estas bolsas?

Cuando el Sergas necesita cubrir temporalmente una plaza, debe recurrir a la lista correspondiente y efectuar los llamamientos conforme al orden establecido y a las reglas de contratación temporal.

La puntuación obtenida determina la posición inicial del aspirante, pero no es el único factor. También influyen las áreas o distritos sanitarios que haya seleccionado, las jornadas que esté dispuesto a aceptar y las posibles restricciones registradas en su expediente.

Por este motivo, dos candidatos de la misma categoría pueden recibir ofertas diferentes dependiendo del territorio elegido o de su disponibilidad para contratos de corta duración, jornadas parciales o puestos de difícil cobertura.

Rechazar una oferta o no atender un llamamiento puede provocar penalizaciones, salvo que exista una causa justificada conforme a las normas de las listas. Los aspirantes deben mantener actualizados sus teléfonos, dirección electrónica y preferencias territoriales para evitar incidencias.

Cómo consultar la puntuación y la posición

Las relaciones definitivas pueden consultarse en la web del Sergas, dentro del apartado Empleo público–Listados de personal estatutario.

Cada aspirante puede acceder además a su información individual en Fides, dentro de su expediente electrónico personal y de la sección de procesos. Allí podrá comprobar la puntuación reconocida, su posición en la bolsa y el estado de la solicitud.

La publicación definitiva cierra la fase ordinaria de revisión de las puntuaciones. Las listas sustituirán a las anteriores desde este miércoles y serán las que utilice el Sergas para los nuevos llamamientos.

Próxima actualización para celadores y técnicos

Sanidade prevé publicar próximamente las listas provisionales de otras catorce categorías, entre ellas celador, auxiliar administrativo, personal de servicios generales, cocinero y técnico de farmacia.

También se actualizarán las bolsas de técnicos superiores de anatomía patológica, dietética, documentación sanitaria, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico, laboratorio clínico y radioterapia.

Al tratarse de listas provisionales, su publicación abrirá un plazo para que los interesados puedan revisar sus méritos y presentar reclamaciones antes de la aprobación definitiva.

Fuente: Faro de Vigo