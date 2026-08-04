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El tiempo en A Coruña: lloviznas por la mañana y tímidos claros por la tarde este martes

El flujo de vientos de componente oeste seguirán trayendo mucha humedad, según el pronóstico meteorológico

Cielo nuboso durante un amanecer en A Coruña.

Cielo nuboso durante un amanecer en A Coruña. / Carlos Pardellas / CARLOS PARDELLAS

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RAC

Este martes se esperan cielos con predominio de nubes bajas por la mañana y lloviznas, mientras que por la tarde se abrirán tímidos claros.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, se mantendrá el flujo de vientos de componente oeste, que seguirán trayendo mucha humedad.

Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, hasta los 19 grados, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso y se quedarán en los 24 grados.

El viento soplará flojo del oeste-suroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 19º 24º
  • Lugo 17°C 27°C
  • Vigo 18°C 26°C
  • Ferrol 17°C 24°C
  • Santiago 16°C 24°C
  • Pontevedra 17°C 25°C
  • Ourense 18°C 30°C

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