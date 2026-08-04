La regularización de migrantes y el tirón del turismo aceleran la creación de empleo en Galicia hasta cifras históricas: 1.135.950 trabajadores

De por sí, julio es ya un mes habitualmente bueno para el mercado laboral. A pesar del también tradicional pinchazo en la educación por el fin de curso, el pistoletazo de salida a la campaña estival ayuda a compensarlo de largo. Y este año hay un motor a mayores con el proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes. En ese escenario, Galicia sumó 12.916 nuevos ocupados a lo largo de julio, según el balance publicado este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El total de cotizantes llegó a los 1.135.950, un nivel nunca visto, superando el récord alcanzado el mes anterior (1.123.034). En toda España se superaron por primera vez los 22,5 millones de trabajadores. Se acelera el ritmo de creación de empleo. En la comunidad aumentó el 2% en los últimos doce meses (22.464 nuevos puestos) y el 2,9% en el conjunto del país (642.562).

«El mercado laboral crece a un ritmo excepcional en lo que llevamos de 2026. Lo podemos observar en términos interanuales, pero también si analizamos el comportamiento en estos primeros siete meses del año, cuando contabilizamos 663.652 afiliados a la Seguridad Social más», valora la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Van ya 66 meses consecutivos de incremento.

La hostelería consolida su liderazgo en la expansión de la ocupación en el arranque de la temporada alta para el turismo. Sumó casi 5.800 nuevas afiliaciones. El comercio elevó sus plantillas con 3.614 efectivos; 3.200 entraron en sanidad y servicios sociales; 2.274 en administración pública; y por encima de 1.000 en industria manufacturera. La construcción incorporó 955 trabajadores; 886 las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; y 657 las empresas de administración y servicios auxiliares. La otra cara del mes está en el sector educativo: -6.700 afiliaciones. Cayeron también en 530 en transporte y almacenamiento; en 46 en telecomunicaciones, programación informática y consultoría tecnológica; y en casi 29 en otros servicios.

El sistema de cotización de las empleadas del hogar ganó 125 altas y 549 el régimen especial del Mar. Los autónomos pisan el freno en la sangría con un alza de 176 cotizantes.

Transcurrido un mes desde el cierre del plazo para solicitar la regularización, los afiliados en alta vinculados al proceso en Galicia alcanzan los 11.301 a 30 de julio. En todo el Estado alcanzan los 262.475, con Madrid (51.844), Cataluña (46.839), Andalucía (33.211) y Comunidad Valenciana (31.690). Los extranjeros representan ahora mismo el 15,6% de los ocupados «y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social», subraya Saiz.

La otra cara

La otra cara del mes está en el paro. Sube, y no es frecuente, porque parte de los inmigrantes que tienen ya en sus manos el permiso de trabajo se han apuntado a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). El número de desempleados en Galicia asciende a 107.322 tras un repunte del 1,5% en julio. Hay 1.554 parados más. El alza en todo el país fue del 0,9% (19.517), hasta los 2.311.499. Los mayores avances se registraron en Baleares (4,9%), La Rioja (3,2%) y Cataluña (2,5%). El número de personas a la espera de una oportunidad laboral mermó en Melilla (-2,4%), Andalucía (-1,8%), Ceuta (-1,5%), Extremadura (-1,3%) y Cantabria (-0,9%).

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La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, pone el foco en el medio y largo plazo. Los datos «confirman la fortaleza del mercado laboral gallego y evidencian el impacto de las políticas activas de empleo impulsadas por la Xunta». Remarcó la necesidad de seguir consolidando estas medidas «para favorecer un empleo de calidad y dar respuesta a las necesidades de cobertura de las vacantes de las empresas».