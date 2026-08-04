La Xunta eleva la financiación de más de 1.000 plazas para personas con discapacidad: qué cambia para las familias

La Xunta aumentará en casi 953.000 euros la financiación destinada a mantener 1.012 plazas públicas concertadas de atención a personas dependientes con discapacidad. La actualización beneficia a centros de día, residencias y servicios de respiro familiar para usuarios con trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, daño cerebral adquirido, discapacidad física o enfermedad mental.

La Consellería de Política Social ha regulado en cinco resoluciones publicadas este martes por el Diario Oficial de Galicia el incremento de financiación. No se crean plazas nuevas. Lo que se hace es incrementar el dinero que la Administración paga a las asociaciones, fundaciones y empresas que ya prestan estos servicios dentro de la red pública.

La subida busca compensar el aumento de los costes laborales derivado del nuevo convenio colectivo del sector de atención a personas con discapacidad. Tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, por lo que los centros recibirán también la diferencia correspondiente a los meses anteriores a la publicación de las resoluciones.

¿Tendrán que pagar más las familias?

La actualización publicada en el DOG no modifica directamente las cantidades que abonan los usuarios ni establece una nueva tarifa para las familias.

Los importes que aparecen en las resoluciones son los denominados módulos económicos: la cantidad que la Xunta reconoce por cada plaza y servicio concertado para financiar su funcionamiento. Por tanto, no deben confundirse con el copago que pueda corresponder a cada persona en función de su capacidad económica y de las reglas del sistema de dependencia.

En la práctica, la medida trata de que los centros puedan asumir la subida de los salarios y otros costes sin reducir personal, atención o servicios. Las familias que ya tienen una plaza no necesitan presentar ninguna solicitud ni realizar trámite alguno.

Tampoco se abre ahora un plazo para acceder a estas plazas. Las personas que necesiten un centro de día, una residencia o un servicio de respiro deben seguir el procedimiento habitual de reconocimiento de la dependencia y elaboración del Programa Individual de Atención.

Casi un millón más para sostener 1.012 plazas

La actualización supone exactamente 952.947,64 euros adicionales hasta febrero de 2028. La mayor partida corresponde a los servicios para personas con parálisis cerebral, que recibirán 303.821 euros más. Le siguen las plazas para personas con autismo, con 286.527 euros; discapacidad física, con 228.371; daño cerebral adquirido, con 128.898, y enfermedad mental, con 5.330 euros.

El aumento se distribuye de esta manera: Parálisis cerebral con 294 plazas y 303.821 euros adicionales; Discapacidad física con 260 plazas y 228.371 euros; Trastorno del espectro autista, con 258 plazas y 286.527 euros; Daño cerebral adquirido con 167 plazas y 128.898 euros; y Enfermedad mental con 33 plazas y 5.330 euros.

El dinero se reparte entre los ejercicios de 2026, 2027 y los dos primeros meses de 2028, fecha en la que concluyen los conciertos actualmente vigentes. Las facturas que se emitan desde ahora tendrán que ajustarse a los nuevos precios y las anteriores se regularizarán con efectos desde comienzos de este año.

Cuánto paga la Xunta por una plaza

La cuantía depende del tipo de discapacidad, de la intensidad de la atención y de si se trata de un servicio de día, una residencia permanente o una estancia temporal de respiro.

En los servicios de atención diurna completa, la financiación pública mensual se mueve entre los 1.572 euros para una persona con autismo y los 1.784 euros en el caso del daño cerebral adquirido, incluido el IVA cuando corresponde.

Las plazas de media jornada o media estancia tienen un coste inferior. La Xunta financiará con 921 euros mensuales la atención diurna de media estancia para daño cerebral; con 859 euros la destinada a personas con discapacidad física; con 858 euros la de parálisis cerebral, y con 534 euros el servicio ocupacional de media estancia para personas con enfermedad mental.

Las residencias permanentes son las que requieren una mayor aportación. La Administración abonará hasta 4.133 euros al mes por una plaza para una persona con daño cerebral adquirido, 4.121 euros en parálisis cerebral y 4.088 euros en autismo. En las residencias para personas con discapacidad física, el módulo se sitúa en 3.325 euros mensuales.

Estas cantidades no son una prestación que reciba directamente la familia. Se abonan a la entidad que gestiona la plaza para cubrir personal, manutención, instalaciones, terapias, atención y otros gastos del servicio.

Cómo funciona el respiro familiar

Parte de las plazas está reservada para el denominado respiro familiar, un recurso que permite que una persona dependiente permanezca temporalmente en una residencia mientras sus cuidadores descansan, atienden una enfermedad, afrontan una urgencia o necesitan conciliar.

En los centros para personas con autismo, la Xunta reconoce un precio de 204,12 euros por día de respiro. En los servicios para personas con parálisis cerebral asciende a 200,34 euros diarios. Las plazas pueden estar programadas para prestar este apoyo durante 104 o 130 días al año, según el concierto concreto.

La existencia de estas plazas no significa que una misma persona pueda utilizarlas automáticamente durante todos esos días. El acceso depende de la disponibilidad, de la situación de dependencia y de la asignación realizada por los servicios sociales.

Autismo: 258 plazas en cinco entidades

La red concertada para personas con trastorno del espectro autista reúne 258 plazas gestionadas por cinco entidades.

La Fundación Menela dispone de 69: catorce de atención diurna, 52 residenciales permanentes y tres de respiro. Autismo Bata cuenta con 38; Autismo Vigo, con diez plazas residenciales; Apacaf, con 17, y Aspanaes concentra 124, repartidas entre 60 de día y 64 residenciales.

Los nuevos precios se sitúan en 1.635 euros al mes para la atención diurna; 4.088 para el internado durante todo el año; 2.924 para las plazas residenciales que funcionan 261 días, y 204 euros diarios para el respiro familiar.

Parálisis cerebral: 294 plazas

Los servicios para personas con parálisis cerebral suman 294 plazas. Se reparten entre Aixiña, Aspace, Amencer-Aspace, Apamp y Cruz Roja.

La asociación Apamp, con presencia en el área de Vigo, gestiona 98 plazas: 41 de atención diurna terapéutica, nueve ocupacionales, 46 residenciales y dos de respiro familiar. Aspace dispone de 96; Cruz Roja, de 46; Amencer-Aspace, de 44, y Aixiña, de diez.

La financiación alcanza 1.719 euros mensuales en los centros de día terapéuticos, 1.032 en los ocupacionales y 4.121 euros en las residencias abiertas los 365 días.

Discapacidad física: 260 plazas

La actualización para personas con discapacidad física afecta a 260 plazas gestionadas por Aixiña, Cogami, Vontade, Ágora y la empresa Asistencia Integral Personalizada.

La mayor partida corresponde a las 114 plazas residenciales de esta última entidad. Cogami cuenta con 75 plazas de atención diurna, mientras que Ágora dispone de 39, Vontade de 17 y Aixiña de quince residenciales.

La Xunta financiará con 1.659 euros mensuales cada plaza de atención diurna completa; con 859 euros las de media estancia; con 3.325 euros las residenciales, y con 1.358 euros los servicios de supervisión y apoyos puntuales en viviendas o equipamientos especiales.

Daño cerebral: 167 plazas

Los conciertos para personas con daño cerebral adquirido reúnen 167 plazas en Fudace, Adaceco, Sarela, Adace Lugo, Alento Vigo y Aixiña.

Alento es la entidad con más plazas: 86, de las que 57 son de atención diurna de media estancia y 29 residenciales. Sarela cuenta con 34; Fudace, con dieciséis; Aixiña, con once, y Adaceco y Adace Lugo, con diez cada una.

La atención diurna completa pasa a financiarse con 1.784 euros al mes; la media estancia, con 921 euros, y las residencias terapéuticas, con 4.133 euros mensuales.

Salud mental: 33 plazas de media estancia

La resolución de menor volumen corresponde a 33 plazas de atención ocupacional de media estancia para personas con enfermedad mental.

Están gestionadas por A Creba, Fonte da Virxe, Lenda y Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal. Cada una se financiará con un módulo de 533,70 euros mensuales.

Vigo concentra 251 plazas

Las entidades radicadas en Vigo o en su área gestionan al menos 251 de las 1.012 plazas incluidas en las cinco actualizaciones.

Alento suma 86 plazas para personas con daño cerebral; Apamp, 98 para parálisis cerebral; Fundación Menela, 69 para personas con autismo; Autismo Vigo, diez, y Apacaf, 17. La suma puede solaparse con el ámbito provincial o supramunicipal de algunas asociaciones, pero refleja el peso de los recursos concertados del sur de Galicia.

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En todos los casos, la subida tiene como destinatarios directos a los centros y persigue sostener la calidad de la atención después del aumento salarial fijado en el convenio colectivo. Para los usuarios, la principal novedad es que los servicios dispondrán de más financiación pública; no tienen que solicitar la actualización ni cambiar su expediente de dependencia.

Fuente: Faro de Vigo