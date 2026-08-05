Blanco saca pecho por las inversiones del Gobierno en Galicia y pide "responsabilidad" a la Xunta en el debate sobre la financiación autonómica

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, hizo este miércoles balance de las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central en la comunidad durante la primera mitad del año. «Galicia vive uno de los momentos de mayor inversión pública, dinamismo económico y ampliación de los derechos de su historia reciente», expuso en una rueda de prensa en A Coruña, donde subrayó que la autonomía «recibe hoy más recursos que nunca, lo que permite reforzar los servicios públicos».

Blanco aludió en su intervención a los 10.909 millones de euros que Galicia recibirá este año en concepto de entregas a cuenta, «la mayor cifra de la historia y cerca de un 60 % más que en los últimos presupuestos aprobados por Mariano Rajoy». Aprovechó, además, para defender la renovación del modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que «permitiría a la comunidad recibir 587 millones de euros adicionales cada año». «Le pregunto a la Xunta si realmente considera malo para Galicia recibir casi 600 millones más cada año y reducir su deuda en más de 4.000 millones», añadió antes de pedirle «responsabilidad» al Gobierno de Alfonso Rueda.

Del Plan de Recuperación a las cifras de empleo

El Plan de Recuperación también fue objeto de valoración: «Es el mayor instrumento de modernización económica y social que recibió Galicia». Hasta el momento ha movilizado, según detalló, 4.387 millones de euros y ha llegado a un total de 71.684 beneficiarios, «de los que el 80 % son pequeñas y medianas empresas». Todo ello, resaltó, en un momento en el que la comunidad «está viviendo un proceso de reindustrialización sin precedentes», algo que, a su juicio, se debe «a la apuesta del Gobierno por los sectores estratégicos». En este sentido, puso en valor la llegada de nuevos proyectos, como el de SAIC Motor, el desarrollo del centro tecnológico de Indra en As Pontes o el refuerzo de la capacidad productiva de Urovesa.

Poniendo el foco en los datos, el delegado del Gobierno apuntó que la autonomía «presenta los mejores indicadores laborales de las últimas décadas», al alcanzar un máximo histórico de 1.123.034 personas afiliadas a la Seguridad Social, con 116.535 afiliados más que en 2018, mientras que la tasa de paro descendió hasta el 7,9 %, frente al 13,9 % existente al inicio de la legislatura. Blanco también puso en valor el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, «una medida de justicia, integración y también de fortalecimiento del mercado laboral». En Galicia se registraron 38.747 solicitudes y 7.390 personas ya se han incorporado a la Seguridad Social gracias a este proceso.

«Detrás de cada inversión hay personas. Esa es la seña de identidad de este Gobierno», insistió, al tiempo que recordó que «cerca de 800.000 pensionistas gallegos tienen garantizada por ley la revalorización de sus prestaciones conforme al IPC» y que el ingreso mínimo vital «llega ya a 105.265 personas», mientras que 69.883 hogares son beneficiarios del bono social eléctrico. También puso el foco en uno de los puntos de conflicto con el Gobierno de la Xunta, la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que, según desgranó, «alcanzará este año los 270,7 millones de euros, prácticamente el doble de la aportación existente al inicio de la legislatura».

La AP-9, uno de los puntos calientes con la Xunta

Otro de los puntos de fricción con el Ejecutivo de Alfonso Rueda es el de las infraestructuras. «El Gobierno central mantiene en marcha actuaciones estratégicas en las cuatro provincias para modernizar la red ferroviaria, viaria, portuaria y aeroportuaria», expuso Blanco, quien aludió al «mantenimiento de las bonificaciones históricas de las autopistas AP-9 y AP-53, que continúan reduciendo el coste de la movilidad para miles de usuarios». Sobre la negociación de la transferencia de la Autopista del Atlántico a Galicia, un tema de ferviente actualidad, Blanco instó a la Xunta a hacerlo en base a lo establecido por la ley orgánica relativa al traspaso de la misma. Así, apeló al sistema de comisión mixta de transferencias que fija la ley, en vez de llevar a cabo una comisión bilateral para "discutir" y resolver "las diferencias" de la norma, tal como solicitó esta semana Rueda.

La sanidad y la educación también fueron objeto de análisis. En este sentido, declaró que el Gobierno ha invertido 243,1 millones de euros en diferentes programas de salud entre 2018 y 2026: «Solo en este ejercicio se destinan 11,7 millones al refuerzo de la atención primaria». A ello añadió que «más de 56.000 estudiantes gallegos se beneficiaron de una beca en el último curso académico».

Fuente: El Correo Gallego