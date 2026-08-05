El BNG alerta de que Galicia puede perder cientos de millones de fondos europeos por la baja ejecución de la Xunta

El BNG advirtió este miércoles de que Galicia corre el riesgo de perder cientos de millones de euros procedentes de fondos europeos por la baja ejecución presupuestaria de la Xunta y por la proximidad de los plazos fijados para cumplir los objetivos y efectuar los pagos.

El portavoz de Economía del grupo nacionalista en el Parlamento gallego, Brais Ruanova, aseguró que el último informe del Consello de Contas refleja que el Ejecutivo autonómico dejó sin gastar el 64% de los 1.664 millones de euros correspondientes a 2024. “Un año más, estamos ante un fracaso estrepitoso del Gobierno de Rueda”, afirmó.

Según la interpretación realizada por el BNG, a 31 de diciembre de 2024 la Xunta había dado de baja créditos por valor de 661 millones de euros. Ruanova acusó al Gobierno gallego de recurrir a una “farsa contable” para mejorar artificialmente sus porcentajes de ejecución mediante la eliminación, al final del ejercicio, de partidas que no había sido capaz de gestionar.

El diputado explicó que el Consello de Contas calcula la ejecución sobre el crédito definitivo, una vez descontadas esas bajas. Por ello, considera que los datos reales serían peores si se tomase como referencia el presupuesto inicialmente disponible.

Un 44% de los fondos Next Generation sin ejecutar

La principal preocupación del BNG se centra en los fondos Next Generation incluidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De los 527 millones de euros consignados, según los datos citados por Ruanova, quedó sin ejecutar el 44%.

El representante nacionalista alertó de que el calendario juega en contra de la Xunta. Según señaló, el 31 de agosto concluye el plazo para cumplir determinados hitos y objetivos, mientras que el 31 de diciembre será la fecha límite para efectuar todos los pagos.

“Nos preocupa que Galicia llegue a diciembre con los deberes por hacer y se pierdan cientos de millones de euros, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”, sostuvo Ruanova.

Economía e Industria, en el foco

Ruanova señaló especialmente a la Consellería de Economía e Industria, dirigida por María Jesús Lorenzana, que, según sus datos, dejó sin gastar 68 millones de euros.

El diputado afirmó que la cantidad superaría los cien millones si no se hubiesen rebajado créditos al final del ejercicio. A su juicio, esa falta de ejecución afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación, la descarbonización industrial, la economía circular y la modernización del tejido productivo.

“Cada euro no ejecutado en la Consellería de Economía e Industria es un euro que deja de llegar a las pymes gallegas”, criticó.

Críticas por falta de transparencia

El BNG también acusó al Gobierno autonómico de mantener una “opacidad informativa inaceptable” en la gestión de los fondos europeos.

Ruanova aseguró que el propio Consello de Contas reprocha a la Xunta que no publique informes anuales de ejecución ni datos acumulados sobre el marco financiero en la web específica dedicada a estos recursos.

El portavoz nacionalista defendió que empresas, ayuntamientos, universidades y ciudadanos deben poder conocer con claridad el destino de los fondos europeos y su grado real de ejecución.

Ante esta situación, el Bloque reclama un plan de choque urgente y fiscalizable para evitar la pérdida de recursos, la publicación completa de los datos y el fin de las modificaciones presupuestarias de última hora que, a su juicio, distorsionan los porcentajes de ejecución.

La formación pide además medidas para garantizar que el dinero llegue a las pymes, los municipios y los colectivos destinatarios. El BNG incluye en su advertencia no solo los fondos Next Generation, sino también programas como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y los fondos de desarrollo rural.

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Los nacionalistas consideran que estos recursos representan una oportunidad para modernizar la industria gallega, crear empleo de calidad, avanzar en la transición ecológica y reducir las desigualdades territoriales, pero sostienen que la Xunta no los está gestionando con la eficacia necesaria.

Fuente: Faro de Vigo