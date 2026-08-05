Galicia afronta un sábado de peligro extremo de incendios, con Ourense y el sur de Lugo como zonas más expuestas

Galicia volverá a entrar este fin de semana en una situación especialmente delicada por el riesgo de incendios forestales. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el peligro aumente progresivamente durante los próximos días hasta alcanzar el nivel extremo este sábado 8 de agosto en amplias zonas de la comunidad, especialmente en el interior y en las áreas más alejadas de la influencia atlántica.

El mapa elaborado por AEMET sitúa la situación más desfavorable en el interior de la provincia de Ourense, el sur y el este de Lugo y varias comarcas del interior de Pontevedra. En estas áreas confluirán temperaturas elevadas, humedad ambiental baja y una vegetación cada vez más seca después de varias jornadas sin precipitaciones significativas.

El domingo se espera una ligera mejoría. El nivel de peligro bajará de extremo a muy alto en buena parte de Galicia, pero continuará siendo suficientemente elevado como para mantener la máxima precaución. La advertencia también afecta este fin de semana a Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, el sureste peninsular y los archipiélagos balear y canario.

Ourense concentra la mayor amenaza

La provincia de Ourense aparece nuevamente como el territorio gallego más expuesto. El peligro extremo se concentra sobre todo en el valle del Miño, Terra de Celanova, A Limia, Verín, Viana, Valdeorras, O Ribeiro y buena parte de las comarcas del interior oriental y meridional.

Se trata de áreas en las que las temperaturas suelen alcanzar los valores más elevados de Galicia y donde la influencia refrescante del océano es menor. Los valles del Sil y del Miño, así como las depresiones de Verín y A Limia, acumulan además vegetación muy seca y pueden registrar humedades relativas especialmente bajas durante las horas centrales del día.

El modelo de AEMET extiende el nivel máximo o muy alto hacia el sur y el este de Lugo, fundamentalmente por las comarcas de Quiroga, Terra de Lemos, Chantada, Os Ancares y zonas de la montaña lucense próximas a Ourense y Castilla y León.

También aparecen áreas especialmente comprometidas en el interior de Pontevedra, principalmente en O Condado-A Paradanta, Deza, Tabeirós-Terra de Montes y los municipios próximos a los límites con Ourense. El riesgo disminuye en general al aproximarse a la costa, aunque eso no significa que desaparezca.

La franja atlántica de A Coruña y Pontevedra y el norte de Lugo presentan, según la predicción, niveles algo inferiores a los del interior. Aun así, buena parte de estas zonas permanecerá entre peligro alto y muy alto, por lo que un fuego podría propagarse con rapidez si coincide con viento o se inicia en una masa forestal especialmente seca.

Esta distribución es una lectura territorial del mapa de AEMET, que trabaja con cuadrículas y no equivale a una relación cerrada de municipios. La situación concreta de cada ayuntamiento debe comprobarse diariamente en el índice de riesgo que publica la Xunta.

Qué significa que el peligro sea «extremo»

AEMET clasifica el peligro de incendios forestales en seis niveles: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. La categoría máxima indica que las condiciones son especialmente favorables tanto para que se inicie un fuego como para que alcance una extensión y una intensidad elevadas.

El índice no se calcula únicamente a partir del calor. AEMET combina las predicciones meteorológicas con variables como la humedad del suelo, el estado de la vegetación y los usos forestales del terreno. Por ese motivo, un territorio puede presentar peligro extremo aunque no se encuentre bajo un aviso rojo por temperaturas.

La situación obliga a extremar la prevención porque, con vegetación seca, humedad baja y viento, una chispa puede originar un incendio capaz de avanzar rápidamente. Las mismas condiciones dificultan después el trabajo de los medios de extinción y aumentan la posibilidad de reproducciones.

El riesgo subirá hasta el sábado

Durante este miércoles, el peligro se mantiene entre moderado y alto en buena parte de la Península, con niveles muy altos o extremos en zonas del este y del sur. La previsión apunta, sin embargo, a un empeoramiento progresivo que llevará el sábado el máximo nivel hasta Galicia.

La situación prevista para el fin de semana no constituye una alerta por la existencia segura de incendios, sino una estimación de lo favorables que serán las condiciones para su inicio y propagación. La mayor parte de los fuegos necesita una causa de ignición, pero, una vez iniciado, su comportamiento puede resultar mucho más agresivo cuando el índice alcanza los niveles muy alto o extremo.

Galicia se encuentra además dentro del periodo oficial de alto riesgo de incendios, comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Durante esta etapa están reforzadas las restricciones sobre quemas y sobre el empleo de determinada maquinaria capaz de producir chispas cuando el índice diario alcanza los niveles más elevados.

Noticias relacionadas

AEMET autoriza la reproducción de sus mapas siempre que se cite expresamente a la agencia como autora. Por ello, la predicción del sábado puede utilizarse para acompañar esta información con un mapa que permita observar cómo el peligro máximo se extiende por el interior gallego.

Fuente: Faro de Vigo