El Gobierno insta a la Xunta a negociar la transferencia de la AP-9 en base a la ley de traspaso

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha instado a la Xunta a negociar la transferencia de la AP-9 en base a lo establecido por la ley orgánica relativa al traspaso de la misma.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa al hacer balance de la gestión del Gobierno central en Galicia y al ser preguntado sobre de la demanda del Ejecutivo autonómico de una comisión bilateral para "discutir" y resolver "las diferencias" en torno a la citada ley.

En concreto, la Xunta plantea un cambio de las condiciones que fija la normativa de forma previa a la negociación de la transferencia de la Autopista del Atlántico.

El delegado del Gobierno ha insistido en "centrarse en negociar" y ha apelado al sistema de comisión mixta de transferencias que fija la ley. "Y a partir de ahí ver cómo hacemos", ha apostillado.

Transferencia de competencias

En otro orden de cosas, cuestionado por la transferencia de competencias por parte del Ejecutivo central a la comunidad autónoma gallega, el delegado del Gobierno ha manifestado que se está en una fase "avanzada" y ultimando "cuestiones técnicas", en alusión a personal y medios.

Noticias relacionadas

A preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, ha remarcado que a partir de septiembre u octubre se tratará de ir avanzando para "cerrar transferencias".