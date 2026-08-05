Muere la concejala de Padrón Ana Castro: el Concello decreta dos días de luto oficial
El gobierno local destaca su compromiso con el servicio público
El funeral se celebrará el viernes en Bamio
Hondo pesar en Padrón tras el fallecimiento de Ana Belén Castro García, concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, esta pasada noche. El Concello ha acordado declarar dos días de luto oficial en señal de respeto y homenaje a la edil, que formaba parte del gobierno municipal desde 2023.
Ana Castro, integrante del grupo socialista, asumía las áreas de Urbanismo, Vivienda y Suelo, Medio Ambiente, Vías y Obras, Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Era además presidenta de la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de O Lapido y jefa de brigada de bomberos forestales de la Xunta.
«Servidora pública comprometida con Padrón»
El alcalde, Anxo Arca, trasladó el pesar de todo el gobierno local y destacó la entrega de la concejala. «Padrón perde unha servidora pública enormemente comprometida co noso pobo. Unha concelleira competente que dedicou os tres últimos anos da súa vida a traballar para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza», señala.
Arca la recuerda también como «unha persoa boa e xenerosa», volcada con su familia y siempre dispuesta a ayudar. El regidor agradece además el trabajo compartido durante este mandato y reivindica su aportación a los avances alcanzados en el municipio.
«Como Goberno de Padrón, pero sobre todo como compañeiros e compañeiras, como amigas e amigos, agradecemos profundamente ter tido a oportunidade de servir ao noso pobo xunto a Ana», afirma.
El Ejecutivo municipal se compromete a mantener la línea de trabajo en la que participó activamente la concejala. «Na súa memoria, téndoa sempre presente, o Goberno de Padrón seguirá traballando con toda a capacidade para continuar nesta senda de progreso. Sabemos que é o que Ana Castro quería e así o faremos», añade el alcalde.
El funeral será el viernes en Bamio
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Padrón. El funeral se celebrará el viernes en la parroquia de Bamio y, posteriormente, Ana Castro será incinerada en la intimidad familiar.
Por expreso deseo de la fallecida, no se admitirán flores. Quienes quieran rendirle homenaje podrán destinar ese importe a un donativo para la investigación contra el cáncer, cumpliendo así la voluntad de la edil.
El Concello traslada sus condolencias a la familia, amistades y personas próximas a la concejala y agradece las numerosas muestras de afecto recibidas en las últimas horas.
Fuente: El Correo Gallego
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