Mueren dos personas tras chocar un vehículo contra una furgoneta de conservación en la A-6 en Lugo
El coche comenzó a arder, lo que obligó a los servicios de emergencias a cortar la autovía
E. P.
Dos personas han perdido la vida este miércoles tras chocar el vehículo en el que circulaban contra una furgoneta de conservación de carreteras que se encontraba trabajando en la autovía A-6, dentro del término municipal de la ciudad de Lugo y en sentido A Coruña.
Según fuentes consultadas por Europa Press, el siniestro se produjo poco antes de las 16.45 horas en el punto kilométrico 493 de esta vía en sentido A Coruña. Con motivo del choque, uno de los vehículos comenzó a arder, lo que obligó a los servicios de emergencias a cortar la autovía.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Lugo, que trabajaron en la extinción de las llamas de uno de los vehículos implicados. Además, ha acudido al punto personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de la vía.
Fuente: El Correo Gallego
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