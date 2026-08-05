Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hallado muerto un recién nacido en SadaNuevo contrato de limpieza viariaEscuelas infantilesReunión con las peñasFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio

García durante su visita al campamento de surf en Nemiña, en Muxía

García durante su visita al campamento de surf en Nemiña, en Muxía / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, anunció este miércoles que en los primeros días del mes de septiembre se abrirá el plazo de solicitud del Bono Concilia Familia. Así lo confirmó durante una visita a un campamento de surf que tiene lugar en la playa de Nemiña, en la localidad coruñés de Muxía, al que este verano acudirán alrededor de 150 niños.

La conselleira detalló, según traslada su departamento en un comunicado, que la Xunta destina este año 2,6 millones de euros a este programa de conciliación. El objetivo, apuntó, es ayudar a las familias en las que trabajan ambos progenitores, o uno en el caso de las monoparentales, a sufragar los costes adicionales en la atención de sus hijos durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de verano.

Noticias relacionadas

La cuantía de las aportaciones puede ser de hasta 500 euros para las familias que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación, como campamentos o ludotecas, excluidos o financiados por administraciones públicas.

Fuente: El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
  4. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  5. Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
  6. El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
  7. Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
  8. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial

Mueren dos personas tras chocar un vehículo contra una furgoneta de conservación en la A-6 en Lugo

Mueren dos personas tras chocar un vehículo contra una furgoneta de conservación en la A-6 en Lugo

El PSdeG reclama presupuesto, independencia y personal técnico para el Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar

El PSdeG reclama presupuesto, independencia y personal técnico para el Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar

El BNG alerta de que Galicia puede perder cientos de millones de fondos europeos por la baja ejecución de la Xunta

El BNG alerta de que Galicia puede perder cientos de millones de fondos europeos por la baja ejecución de la Xunta

Galicia no ha recibido ni la mitad de los menores migrantes no acompañados asignados en 2025: quedan todavía alrededor de 170

Galicia no ha recibido ni la mitad de los menores migrantes no acompañados asignados en 2025: quedan todavía alrededor de 170

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

El plazo para solicitar el Bono Concilia Familia se abrirá en la primera semana de septiembre

La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña

La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa y de Besteiro en A Mariña

MeteoGalicia lanza un mapa interactivo para planificar la observación del eclipse solar del 12 de agosto

MeteoGalicia lanza un mapa interactivo para planificar la observación del eclipse solar del 12 de agosto

Sanidade alerta del riesgo de lesiones oculares durante el eclipse total de agosto en Galicia

Sanidade alerta del riesgo de lesiones oculares durante el eclipse total de agosto en Galicia
Tracking Pixel Contents