La política gallega, 'cerrada por vacaciones': de la ruta en moto por Portugal de Rueda a los días de Pontón en A Illa de Arousa

Agendas vacías y trajes fuera. Agosto es, para muchos, el mes más esperado del año, el de un merecido descanso después de jornadas frenéticas, estrés y, con toda probabilidad, falta de sueño. Es un paréntesis para disfrutar de una buena siesta, de unas cañas con los amigos o de tardes de playa con la familia. El objetivo es siempre el mismo: coger fuerzas y desconectar de las responsabilidades, al menos por unos días.

Sin apenas actos en el calendario, muchas instituciones están casi a cero de actividad este mes y es que los políticos, al igual que el resto de la población, también cogen las maletas, aunque, según reconocen, permanecen siempre pendientes del móvil por lo que pueda surgir. En el caso de los gallegos, tal como desvelan a este diario sus colaboradores, la mayoría eligen Galicia como destino para unas necesarias vacaciones que les permitirán disfrutar de la playa o la montaña, según el gusto de cada quien.

Fiel a sus aficiones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovecha esta semana, ya de vacaciones, para realizar su tradicional escapada en moto. Portugal fue, en esta ocasión, su destino escogido en un viaje que, al más puro estilo de los influencers, está narrando a través de Instagram. El fin de semana estará ya de vuelta, eso sí, en su Pontevedra natal para disfrutar de las Festas da Peregrina. Después, retomará la agenda oficial unos días para, entre otras cuestiones, prepararse para el eclipse total del próximo miércoles. Planes para el resto del verano no le faltan: estará con la familia, hará alguna etapa del Camiño do Litoral en bicicleta y aprovechará el tiempo libre para ir de conciertos y ver alguna serie "con tranquilidad", un estado no muy habitual en su día a día al frente del Ejecutivo autonómico.

Las vacaciones de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, serán similares a las de otros años y es que para ella es "ya casi una tradición" empezarlas en su casa familiar de Chorente (Sarria), donde siempre vuelve a pasar unos días con sus padres, Aurita y Luís, así como con sus amigos "de toda la vida". También habrá tiempo para bañarse en "las mejores playas del mundo y cargar pilas", con A Illa de Arousa como destino elegido. Tampoco faltarán "una sobremesa después de una buena comida", algún festival o "reducir la pila de libros pendientes", todo ello "sin prisa".

De costumbres es también el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, quien opta por A Mariña lucense desde hace años. Un verano "tranquilo y de proximidad" en el que combinará el trabajo con días de descanso junto a familia y amigos. Como buen aficionado al deporte, aprovechará el estar cerca del mar para practicar actividades acuáticas. Tampoco se olvida de disfrutar de las fiestas locales de la zona ni de leer "de una manera más relajada algo que no sean informes". Y es que mientras termina de releer La vuelta al mundo en ochenta días, en su mesilla de noche le espera una obra que nunca llegó a tener en sus manos y que hace poco le regaló un buen amigo: Madame Bovary, de Gustave Flaubert.

Su compañero de partido, Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia y candidato en la capital gallega a la Alcaldía en las elecciones del próximo año, se tomará unos días de descanso junto a su mujer, con una escapada a Canarias entre los planes, una vez pase el eclipse. Tras desconectar en las islas, volverá a Galicia a "compartir tiempo con familia y amigos", así como a terminar lecturas como La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joël Dicker. Ya a finales de mes, continuará el Camino de Santiago, una experiencia que inició a mediados de junio y que quiere completar por etapas siempre que su agenda se lo permita.

Blanco, en la primera etapa del Camino desde Sarria, junto a la propietaria y las trabajadoras de Casa Morgade / Cedida

Los conselleiros se van de 'tour': de Irlanda a Portugal, pasando por Galicia

Entre los miembros que componen el Gobierno de la Xunta hay planes y planes para escoger, en función del gusto de cada uno. Todos tienen, eso sí, un denominador común: al menos unos días permanecerán en territorio gallego para disfrutar de la comunidad de un modo diferente al que lo hacen en el día a día, siempre a contrarreloj. La que hará las maletas más lejos es la titular de Mar, Marta Villaverde, quien se irá con su familia a visitar Irlanda durante una semana en la que alquilarán un coche "para conocer las principales ciudades y villas costeras". La semana restante que se coge de vacaciones la pasará "más relajada" en su Vilaboa natal, donde irá a la playa, dibujará, se dejará ver por alguna que otra verbena y aprovechará para leer novela negra, su género favorito.

Si hay un claro destino favorito en la Xunta para viajar al extranjero ese es Portugal. Más allá de Rueda, el titular de Presidencia, Diego Calvo; la de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; y la de Política Social, Fabiola García, también pasarán en suelo luso parte de estos tan deseados días de descanso. Calvo esperará hasta la segunda quincena del mes para colgar el cartel de 'cerrado' y escoge el sur del país vecino para pasar unos días que aprovechará para estar con la familia y hacer deporte.

Lejos de la agenda institucional, Vázquez combinará, siempre en familia, un viaje a Portugal con varias jornadas en la Ribeira Sacra, uno de "sus lugares predilectos" en la comunidad. La mayor parte del tiempo la dedicará "a pasear y gozar de la naturaleza". Plan similar es el de Fabiola García, que, tras visitar el país luso, pasará el resto de sus vacaciones en su natal Ribeira.

Ángeles Vázquez, este mes de julio en la Festa da caza e do rural de Valga / Cedida

El litoral es, sin lugar a dudas, el destino más elegido entre los conselleiros. La titular de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, pasará un par de semanas de vacaciones, la mayor parte del tiempo en las Rías Baixas, mientras que el conselleiro de Educación opta por O Salnés, si bien en su caso reconoce que compatibilizará el descanso "con algún que otro compromiso de agenda". El responsable de la cartera de Cultura, José López Campos, estará también "casi todo el mes" en la comunidad.

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, se lleva el premio al más lector. Veo una vara de almendro, veo una olla que hierve, de Angélica Liddell, un regalo del gerente del Sergas; Solo se puede tener fe en la duda, de Jorge Wagensberg, y Odorama, de Federico Kukso, son los libros que lo acompañarán las dos semanas que pasará entre Muros, donde aprovechará para "tener una mayor vida social", y O Pereiro de Aguiar, "más de descanso, con paseos a primera hora de la mañana".

También por la provincia de Ourense se dejará ver en las últimas semanas del mes el conselleiro de Emprego, José González, quien hará por O Carballiño rutas de senderismo y bicicleta con la familia para "recargar pilas". Ya de paso, irá a "algunos eventos institucionales y fiestas tradicionales o patronales por la zona". El de Facenda, Miguel Corgos, viajará una semana por la península, reservándose los últimos días para estar por Galicia.

Con su pareja y sus cuatro hijos, María Martínez Allegue, responsable de Vivenda, planea "una pequeña escapada" fuera de la comunidad, con plan de playa incluido. También se reserva días para hacer alguna ruta de senderismo por "nuestros preciosos parajes", siempre, remarca, acompañada de dos libros, uno de ellos el último del también pontevedrés Manel Loureiro, que ya está "a punto de terminar", si bien reconoce que ya tiene varios en recámara.

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Peor suerte, como cada agosto, tiene la titular de Medio Rural, María José Gómez, quien no coge vacaciones durante el verano, al tratarse del momento en el que existe un mayor riesgo de incendios y ser ella la responsable del dispositivo de prevención y extinción.

Fuente: El Correo Gallego