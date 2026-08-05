El PSdeG reclama presupuesto, independencia y personal técnico para el Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar

El PSdeG reclamó este miércoles a la Xunta que dote al futuro Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar de Galicia de presupuesto propio, independencia funcional y personal técnico especializado. La formación también exige que la redacción definitiva del decreto que regulará este organismo incorpore las alegaciones presentadas por las entidades representativas del sector.

La portavoz socialista de Igualdad en el Parlamento gallego, Paloma Castro, trasladó estas demandas después de mantener una reunión con representantes de Mulleres Salgadas. La diputada acusó al Gobierno de Alfonso Rueda de acumular cuatro años de retraso en compromisos relacionados con la igualdad en el medio rural y en el sector pesquero.

Según recordó, el Parlamento aprobó por unanimidad en el Debate sobre el Estado de la Autonomía de 2021 instar a la Xunta a elaborar un Estatuto de la Mujer Rural Gallega y un plan estratégico específico. Un año después, en marzo de 2022, la Cámara también respaldó por unanimidad la creación de un Observatorio de Igualdad del Sector Pesquero Gallego.

Castro sostiene que ninguno de esos compromisos se ha materializado en los términos acordados. “Las mujeres del mar y del rural llevan demasiado tiempo recibiendo promesas que nunca se cumplen”, afirmó la diputada, que pidió al Ejecutivo autonómico que escuche a las organizaciones que conocen directamente la realidad de ambos ámbitos.

Críticas al modelo planteado por la Xunta

El proyecto autonómico contempla la creación de un único Observatorio de las Mujeres Rurales y del Mar de Galicia. Esta fórmula unifica en un mismo órgano dos realidades laborales y sociales diferentes, una decisión que, según el PSdeG, ya ha sido cuestionada por las principales organizaciones representativas.

Los socialistas consideran además que el modelo propuesto por la Xunta “vacía de contenido” el acuerdo parlamentario de 2022, que planteaba un órgano técnico independiente y con recursos suficientes para estudiar las desigualdades que afectan a las trabajadoras del sector pesquero.

El PSdeG defiende que el observatorio disponga de autonomía técnica, independencia funcional y una dotación presupuestaria suficiente. También pide la incorporación de investigadores y especialistas en igualdad de género y ciencias sociales.

El objetivo, según Castro, debe ser que el organismo pueda elaborar estudios, diagnósticos y propuestas basadas en datos y evidencias científicas, y no limitarse a una estructura de carácter consultivo o administrativo.

Iniciativa en el Parlamento

El Grupo Socialista anunció que presentará una iniciativa parlamentaria para instar a la Xunta a incorporar al decreto las alegaciones formuladas por Mulleres Salgadas.

La propuesta reclamará que el observatorio responda al mandato aprobado por unanimidad el 9 de marzo de 2022 y que cuente con capacidad efectiva para analizar las condiciones laborales, económicas y sociales de las mujeres del mar y del rural.

La iniciativa también exigirá al Gobierno gallego que cumpla “sin más demora” el compromiso de aprobar el Estatuto de la Mujer Rural Gallega y el Plan Estratégico para la Mujer Rural de Galicia.

El PSdeG plantea que ambos documentos se elaboren en colaboración con las organizaciones representativas de las mujeres rurales, para que incluyan sus necesidades y demandas reales.

“Ya es hora de que la Xunta deje de hacer anuncios, respete los acuerdos parlamentarios y escuche a quienes conocen de primera mano la realidad del sector”, concluyó Castro.

Fuente: Faro de Vigo