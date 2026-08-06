Galicia es la segunda comunidad donde más crece la población extranjera

Ante la crisis demográfica que atraviesa la comunidad gallega por su baja natalidad y la acuciante falta de mano de obra en algunos sectores, la Xunta mantiene una política aperturista hacia la inmigración y el retorno de emigrantes mientras otras autonomías, también gobernadas por el PP, plantean restricciones e imponen la «prioridad nacional». En este contexto, Galicia fue la segunda comunidad, después de Asturias, en la que más se incrementó la población de nacionalidad extranjera en el último año.

La comunidad suma ahora 203.236 ciudadanos nacionalizados fuera de nuestras fronteras, lo que supone 19.430 más que hace un año, según los datos de la Encuesta Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística a fecha de julio de 2026. El crecimiento superó el 10,5 por ciento. Solo en Asturias el aumento fue más espectacular: el 14,9 por ciento.

En todo caso, en números absolutos el mayor incremento se registró en la Comunidad Valenciana (75.000 extranjeros más), seguido de Andalucía (55.693) y Cataluña (50.573).

Y si el indicador que se utiliza, en vez de la nacionalidad, es el número de ciudadanos que residen en Galicia pero nacieron en el extranjero, la suma se eleva en Galicia a un total de 373.841 personas (28.483 más que en julio de 2025), si bien, dado el peso que tiene la diáspora en la comunidad, muchos de estos residentes pueden ser hijos de emigrantes retornados. En este caso, la subida fue del 8,2 por ciento, la quinta más alta del Estado.

La llegada de inmigrantes está permitiendo crecer a Galicia. Su población alcanzó los 2,73 millones de habitantes a 1 de julio de 2026, lo que supone 15.033 personas más que un año antes (un 0,55 por ciento de incremento). Solo en el último trimestre la comunidad gallega sumó 4.516 personas, un 0,16 por ciento más.

Y, mientras la población extranjera se incrementa, los habitantes de nacionalidad española se redujeron en 4.397 personas, quedando en más de 2,53 millones.

Más peso de la población extranjera

Esta situación está derivando en un aumento del peso de los ciudadanos foráneos en el conjunto de la población gallega. Si en 2025 representaban solo el 6,7 por ciento ahora ya son el 7,4 por ciento de todos los residentes en la comunidad.

Y el 42 por ciento de los ciudadanos que residen en Galicia y tienen nacionalidad extranjera tienen entre 25 y 44 años. Aun así, esto no ha conseguido frenar el envejecimiento imparable de la comunidad autónoma. Solo en el último año perdió 6.000 menores de 18 años, mientras la población de más de 65 creció en 11.200 personas. Y cada vez hay más centenarios: pasaron de 1.644 a 1.825. Es decir, las personas que superan los 100 años aumentaron un 11 por ciento (181 más).

España

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año, hasta situarse en un total de 49.801.559 habitantes a 1 de julio, lo que representa el valor máximo de la serie histórica, gracias al aumento de los nacidos en el extranjero. De este modo, el crecimiento poblacional estimado en términos anuales fue de 444.205 personas.

El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero —de 10.291.807 personas— fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543, mientras que la población de nacionalidad española creció en 16.981.

En cuanto al número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un crecimiento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.

Procedencia

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Les siguen la española (18.000), peruana (16.800), brasileña (8.300), italiana (7.600), hondureña (7.200), pakistaní (6.700), y ucraniana (6.600).

Durante el segundo trimestre de 2026 la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunidad Valenciana (0,43%), Baleares (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%).