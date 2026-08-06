Galicia sale perdiendo en la PAC por el reducido tamaño de sus granjas: cada productor recibe 1.500 euros menos que la media nacional

Las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se concentran cada vez en menos perceptores. En España casi la mitad de los fondos son captados por solo un 10 por ciento de beneficiarios, que son personas jurídicas, es decir, empresas. Galicia, con un tejido agrario basado sobre todo en pequeñas y medianas explotaciones, sale perdiendo. «La mayoría de las subvenciones van a parar a Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León donde tienen grandes extensiones dedicadas a la ganadería extensiva o al cultivo del cereal», explica Javier Iglesias, de Unións Agrarias (UUAA).

Esta situación se ve reflejada en el importe medio de las ayudas. Si en España cada beneficiario de la PAC recibió 6.777 euros, en Galicia los productores solo ingresaron el 80 por ciento de esa cuantía: 5.290 euros, lo que supone casi 1.500 euros menos que la media nacional.

Desde Unións Agrarias alertan contra el «excesivo y creciente apoyo» a las explotaciones dirigidas por empresas, probablemente mejor dimensionadas, frente a las granjas de ganaderos o agricultores individuales. Así, hace cinco años, el peso de los beneficiarios que son personas jurídicas se situaba casi dos puntos por debajo que en la actualidad y concentraban menos fondos.

Relevo generacional

Donde sí aprecia cierta «fortaleza» UUAA es en el relevo generacional en Galicia. El grueso de las personas que reciben ayudas directas de la PAC se sitúa entre los 40 y los 65 años. Son el 61,8 por ciento del total de 18.610 perceptores de 2025, según los datos del Informe sobre Ayudas Directas y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Y además casi uno de cada diez es más joven.

«Estos datos reflejan la buena salud del sector, pero también establecen un horizonte temporal para incentivar con urgencia la incorporación de personas jóvenes», señala Javier Iglesias.

Uno de los aspectos donde Galicia está mejor que otras comunidades es, de hecho, en que tiene un menor porcentaje de agricultores y ganaderos de más de 65 años beneficiándose de la PAC. Así, son solo el 28,6 por ciento de los perceptores y cobran el 12,5 por ciento de los importes, mientras que en el resto de España casi cuatro de cada diez productores que perciben ayudas supera la edad de jubilación y acapara el 26 por ciento de los fondos.

Brecha de género

Los agricultores y ganaderos gallegos ingresaron en la campaña de 2025 casi 98,5 millones de euros, con una media de 5.290 euros por persona perceptora. Sin embargo, esa media desciende en el caso de las mujeres, que, pese a representar el 52,3 por ciento de las personas beneficiarias, recibieron solo el 41 por ciento de las ayudas directas.

Este porcentaje se traduce en unos ingresos medios casi 2.400 euros inferiores a los percibidos por los hombres: 4.150 frente a 6.538 euros. Es decir, ellas reciben de media el 63,5 por ciento del importe que cobran los hombres.

Tanto el número de mujeres como el importe medio que perciben disminuyen cuanto más joven es la titular. «Estos datos evidencian la necesidad de apostar con firmeza e incentivar la incorporación de mujeres y jóvenes para garantizar un sector sano, solvente, con futuro y en igualdad», demanda UUAA.