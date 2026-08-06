El PSdeG advierte que la falta de profesorado de apoyo provoca que alumnado con necesidades especiales repita curso

El padre de una alumna del CEIP do Corón, de Meaño, que fue diagnosticada de discalculia y dislexia, le explicó al PSdeG que la niña tenía que repetir porque había suspendido Lengua Castellana, Lingua Galega y Matemáticas, «justo las relacionadas con los diagnósticos que le hicieron». Los socialistas consideran que no se puede culpar al profesorado, sino a la Administración «que no puso los recursos necesarios» para que la estudiante «pudiese finalizar el curso en igualdad de condiciones que sus compañeros».

Así ilustró el diputado socialista Aitor Bouza, portavoz de Educación de la formación en la Cámara autonómica, este jueves los que define como «graves problemas» que está provocando la falta de especialistas en pedagogía terapéutica (PT) y en audición y lenguaje (AL) en las aulas gallegas. En este caso concreto, la perjudicada, según los socialistas gallegos, no dispuso de apoyo de Al durante los últimos dos cursos.

Bouza denunció que este tipo de casos demuestran «que hay una falta de recursos evidente» en el sistema educativo gallego y que el modelo «no funciona: falla». El portavoz de educación del Grupo Socialista no Parlamento de Galicia le advirtió a la Xunta que es «la Administración con competencias y, sobre todo, con recursos y posibilidades para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo».

Además, defendió que es «gracias al Partido Socialista» que la Cámara autonómica aprobó en el último Debate sobre o Estado da Autonomía una resolución «para que se garantice que haya profesorado que atienda las necesidades educativas».

Incumplimiento de acuerdos

Por eso, el socialista censuró el incumplimiento de los acuerdos parlamentarios y la «discriminación evidente» de quienes precisan de esos recursos. «Lo que quiere la Xunta», acusó, «es que solo los niños y niñas de las familias que puedan pagarlos en el ámbito privado salgan adelante y pasen de curso», censuró, lo que ve «absolutamente intolerable». «Nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a seguir trabajando de la mano de esas familias, de ese alumnado y del profesorado», prometió.

«Esperamos que las promesas que está haciendo la Xunta sobre un aumento de profesorado no sean solo un simple anuncio, y que comencemos el curso no como estamos viendo en las últimas semanas, con más recortes de profesorado de PT e AL y de cuidadores y cuidadoras», proclamó Bouza antes de insistir en reclamar «soluciones inmediatas» para que ningún alumno tenga que repetir curso «por non disponer de profesorado suficiente».

Fuente: Faro de Vigo