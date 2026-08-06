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El tiempo en A Coruña: este jueves vuelve el sol con temperaturas en ascenso

Predominarán los cielos soleados durante toda la jornada por la influencia de las altas presiones

Vista de la playa del Orzán un día soleado.

Vista de la playa del Orzán un día soleado. / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña estará este jueves en la influencia de las altas presiones, que dejarán cielos despejados durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos y se quedarán en los 19º, mientras que las mínimas ascenderán ligeramente hasta los 27º.

El viento soplará con régimen del nordeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 19º 27º
  • Lugo 17°C 29°C
  • Vigo 17°C 30°C
  • Ferrol 18°C 25°C
  • Santiago 16°C 30°C
  • Pontevedra 17°C 31°C
  • Ourense 19°C 35°C

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