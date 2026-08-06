El tiempo en A Coruña: este jueves vuelve el sol con temperaturas en ascenso
Predominarán los cielos soleados durante toda la jornada por la influencia de las altas presiones
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A Coruña estará este jueves en la influencia de las altas presiones, que dejarán cielos despejados durante toda la jornada.
Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos y se quedarán en los 19º, mientras que las mínimas ascenderán ligeramente hasta los 27º.
El viento soplará con régimen del nordeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 19º 27º
- Lugo 17°C 29°C
- Vigo 17°C 30°C
- Ferrol 18°C 25°C
- Santiago 16°C 30°C
- Pontevedra 17°C 31°C
- Ourense 19°C 35°C
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