El tiempo en A Coruña: este jueves vuelve el sol con temperaturas en ascenso

A Coruña estará este jueves en la influencia de las altas presiones, que dejarán cielos despejados durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos y se quedarán en los 19º, mientras que las mínimas ascenderán ligeramente hasta los 27º.

El viento soplará con régimen del nordeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: