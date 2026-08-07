Galicia se descuelga del repunte inmobiliario: las compraventas caen un 7,7%

El mercado de la vivienda avanzó en junio a dos velocidades. Mientras las compraventas volvieron a crecer en el conjunto de España, Galicia mantuvo la tendencia a la baja y registró un descenso interanual del 7,7%, el tercero más acusado entre todas las comunidades autónomas, según los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Solo Cantabria, con un desplome del 21,5%, y Baleares, con una caída del 11,7%, presentaron una evolución peor. En el extremo contrario, Navarra disparó las operaciones un 22,6%, Castilla-La Mancha un 22,2% y Asturias un 10,4%.

El comportamiento gallego contrasta con el registrado en el conjunto del país, donde la compraventa de viviendas aumentó un 1,6% respecto a junio de 2025, hasta alcanzar las 59.288 operaciones. El dato supone además el regreso del mercado nacional a tasas positivas después de cinco meses consecutivos de descensos interanuales.

Segundo mes seguido de fuertes descensos

La caída de junio se produce después de que las compraventas ya hubiesen disminuido un 11,6% en mayo en Galicia, cuando se contabilizaron 2.068 operaciones. En abril también habían retrocedido un 7,2%, tras el aumento del 3,3% registrado en marzo.

El mercado gallego encadena así tres meses consecutivos en negativo, aunque el descenso de junio es menos intenso que el registrado en mayo. La evolución supone un cambio respecto a 2025, ejercicio en el que Galicia cerró con 27.035 compraventas de viviendas, un 14,2% más, la cifra anual más elevada desde 2007.

La vivienda nueva tira del mercado español

En España, la recuperación de junio se apoyó principalmente en la vivienda nueva. Las operaciones sobre inmuebles recién construidos aumentaron un 6,3% interanual, hasta las 12.766, mientras que las compraventas de segunda mano apenas avanzaron un 0,3%, con 46.522 transacciones.

La vivienda usada continúa concentrando la mayor parte del mercado: supuso el 78,5% de las compraventas realizadas durante el mes, frente al 21,5% correspondiente a obra nueva.

También existen diferencias según el régimen de protección. Las operaciones sobre viviendas libres aumentaron un 2,6%, hasta las 55.609, mientras que las protegidas retrocedieron un 11,8% y se quedaron en 3.679.

En el acumulado de los seis primeros meses, sin embargo, las compraventas de viviendas en España todavía presentan un descenso del 2,6% respecto al mismo periodo del pasado año.

Más transmisiones de fincas en España

El INE contabilizó en junio 206.138 transmisiones de todo tipo de fincas inscritas en los registros de la propiedad, un 7% más que un año antes. De ellas, 115.925 correspondieron a compraventas, con un incremento interanual del 4,2%.

Las estadísticas se elaboran con la información facilitada por los registros de la propiedad y reflejan operaciones inscritas durante el mes, que pueden proceder de escrituras públicas formalizadas con anterioridad. Los datos de 2026 tienen carácter provisional.

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El balance de junio deja así a Galicia en dirección contraria al promedio estatal: mientras España recupera ligeramente las compraventas, la comunidad continúa registrando descensos y se sitúa entre los territorios donde más se enfría la actividad inmobiliari

Fuente: El Correo Gallego