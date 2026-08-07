Más de dos mil menores delinquieron en Galicia por primera vez en el último lustro

Lesiones, amenazas, hurtos, violencia doméstica o daños constituyen los ilícitos penales más reiterados por los adolescentes en la comunidad gallega, donde, durante los últimos cinco años, 2.026 menores cometieron por primera vez un delito. O, al menos, fueron juzgados y sentenciados a cumplir medidas (lo que serían penas en adultos) por ese tipo de actos.

2.026 es la cifra de jóvenes dados de alta entre 2021 y 2025 por la Xunta por primera vez en la aplicación MENOR en el apartado de justicia penal juvenil como afectados por medidas judiciales derivadas de la comisión de delitos, que pueden incluir desde tareas educativas hasta la privación de libertad, aunque lo habitual sea la libertad vigilada. Solo en 2025 estrenaron ese registro 469 jóvenes, chicos en tres de cada cuatro casos. Un año antes se había alcanzado el máximo del lustro con 515.

La inclusión de adolescentes en esa base de datos y en ese epígrafe concreto implica que un juez de menores dictó para ellos alguna medida, preventiva o firme, de naturaleza sancionadora-educativa, que es como las concibe la legislación que regula la responsabilidad penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años.

Integración y reinserción

La ejecución de dichas medidas, que persiguen la integración y la reinserción social de los menores que delinquen, porque la normativa pone el acento en las funciones rehabilitadoras y reeducadoras, la asume la Consellería de Política Social, responsable también de la elaboración de un balance anual que en 2025 refleja una reducción de las nuevas altas de menores infractores con respecto al ejercicio anterior.

Los adolescentes que ya habían tenido contacto previo con el registro, a los que la Xunta evita aludir como reincidentes, ya que pueden ir cumpliendo diferentes medidas, suponían en 2024 uno de cada cinco chicos y chicas afectados por las medidas notificadas desde los juzgados de menores, pero un año después representaban ya la cuarta parte.

Con todo, los indicadores de medidas notificadas y menores afectados apuntan a que la delincuencia juvenil ha amainado en la comunidad gallega el pasado año tras experimentar en 2024 un repunte considerable (un 28 por ciento) en la cifra de menores condenados.

Así, a lo largo de 2025, los tribunales notificaron al Ejecutivo autonómico un total de 992 medidas recogidas en la parte dispositiva de las resoluciones judiciales (un 2 por ciento menos que las 1.013 de 2024) que afectaron a 621 menores, un 3,2 por ciento menos. Solo en un 14% fueron internamientos.

Delitos a la baja

Asimismo, los delitos presentes en las sentencias notificadas a la Xunta ascendieron a 1.059 en 2025, frente a los 1.141 de un año antes. El más repetido es el de lesiones, con 220 casos, a pesar de descender con respecto a los 234 de un año antes, seguido del de amenazas, que llega a los 106, ocho menos, y el de hurto, con 81, ocho más.

Pero en los tribunales de menores se vieron asimismo numerosos casos de violencia doméstica (63) y violencia de género y doméstica habitual (57). Las sentencias notificadas se refieren también a numerosos casos de malos tratos (43) o abusos y agresiones sexuales y, de forma más testimonial, a delitos vinculados a la conducción temeraria, incendios u homicidios y asesinatos.

Entre los ilícitos penales que descienden se encuentran los delitos contra la libertad sexual, que caen un 18 por ciento, de 70 a 57, y los relacionados con la intimidad, que pasan de 29 a 16. Ambas categorías habían experimentado un ascenso notable en 2024 en comparación con 2023.

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Pese al descenso interanual tanto de las medidas notificadas por los juzgados a Política Social a lo largo del pasado año como de los menores afectados por ellas, ambas magnitudes suponen los segundos valores más altos del quinquenio 2021-2025.