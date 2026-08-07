El piloto que perdió de vista la trazada

Disputar una carrera a velocidades medias estimadas por encima de los 140 kilómetros por hora en un trazado rápido y con peligrosas curvas de 5,35 kilómetros necesita grandes reflejos, habilidad al volante y unos nervios de acero. Ponerse a los mandos de un fórmula y hacerlo solo unos días después de sufrir un desprendimiento de retina en un ojo roza lo temerario. Eso es precisamente lo que hizo el pasado fin de semana el piloto Xián Prado en su participación en la Subida á Estrada. «Salió bien de milagro», admite el piloto local al analizar lo vivido durante las dos jornadas de carrera.

Esta historia comenzó sin embargo semana y media antes, cuando Prado comenzó a notar que veía borroso. Tras someterse a un análisis detectaron que había sufrido un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo, un problema que achacaron a una cuestión de nervios y estrés. Ante esta situación, a mediados del mes de septiembre quedó fijada una operación. Naturalmente, ese diagnóstico llevaba parejo el habitual consejo de no realizar actividades peligrosas ni estresantes hasta la operación. Para cualquiera, serían medidas lógicas pero no para un piloto que unos días después debía disputar una prueba marcada en rojo en su calendario, la Subida á Estrada. «Es la carrera mas importante de la temporada para nosotros, la de casa», argumenta para justificar su decisión de tomar la salida.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y su retinopatía terminó por frustrarlo. «Hubo un momento en que acabé llorando de la impotencia. Solo veían sombras», explica. «Desde la segunda oficial del sábado perdí la visión casi por completo de un ojo, el izquierdo, pero conseguimos llegar arriba. Tenía la esperanza de que el domingo fuese a mejor pero no fue así. Tocó salir y hacer lo que pudimos».

El principal problema con el que se encontró el piloto estradense es que la pérdida de visión durante la carrera dejó su ojo izquierdo ciego por completo. De esta manera, podía tomar bien las curvas de derecha pero no podía ver bien la trazada en las curvas de izquierda. «Iba por instinto porque no sabía si iba por el sitio correcto. Eso hizo que en alguna curva metiese la rueda en la cuneta y sufrimos algunos problemas mecánicos», lamentó.

El piloto estradense, en una imagen de archivo.

Xián Prado tiene claro que algo así no debe repetirse, así que ha aceptado, aunque de mala gana, que ha llegado el momento de parar, aunque no manera definitiva. «En el sofá no me voy a quedar», admite. En realidad, este problema médico ha coincidido con una oferta que ha recibido por su fórmula, que, si nada se tuerce, partirá hacia Ávila. El estradense prefiere que sea así. «O lo vendo o le pido a alguien que lo guarde en un garaje y no me deje cogerlo hasta que me cure. Quiero seguir corriendo pero con el ojo así no puedo hacerlo», reconoce.

Noticias relacionadas

Lo más curioso de lo vivido por Prado el pasado fin de semana es que, a pesar de sus problemas de visión, terminó subiendo al podio como tercero de su grupo y con el mismo tiempo que marcó en la edición de la Subida á Estrada del año pasado. Para el piloto estradense, eso demuestra la evolución de un coche que está a un gran nivel tras lo reglajes que le han venido realizando en los últimos años. Prado agradece en ese sentido el trabajo realizado por su asistencia: Perry y Jose, pero especialmente Pablito, «que desde mis inicios estuvo siempre a mi lado. Además de ser mi mecánico es uno de mis mejores amigos», explicó. «Todavía nos queda mucha guerra por dar».