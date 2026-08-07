El tiempo en A Coruña: las nubes altas no impedirán el paso del sol este viernes
Se espera la entrada de aire frío en altura que dejará un ligero descenso de temperaturas
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El pronóstico meteorológico para este viernes en A Coruña indica que seguirán predominando los cielos soleados, al menos durante las primeras horas. Por la tarde, el cielo presentará nubes de tipo alto que no impedirán el paso del sol y, a medida que avance la jornada, se espera la entrada de nieblas costeras por el litoral.
La entrada de aire frío en altura provocará un ligero descenso de temperaturas que dejará los termómetros con valores entre los 18º de mínima y los 26º de máxima.
El viento soplará flojo del nordeste, moderado en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 26º
- Lugo 16°C 31°C
- Vigo 19°C 28°C
- Ferrol 17°C 29°C
- Santiago 15°C 29°C
- Pontevedra 18°C 29°C
- Ourense 17°C 34°C
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