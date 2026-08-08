El BNG denuncia que la Xunta mantiene en pleno agosto "franjas secundarias sin limpiar" en parroquias de alto risco de incendio

La portavoz de Montes e Industrias Forestais del BNG en el Parlamento gallego, Montse Valcárcel, denunció este sábado que, en pleno mes de agosto, la Consellería de Medio Rural «mantiene sin limpiar franjas secundarias en parroquias de alto riesgo de incendio», situadas en municipios de menor población. «Una franja limpia puede marcar la diferencia para los vecinos que tienen el riesgo del fuego al pie de sus casas», advierte en un comunicado.

Desde el BNG recuerdan que fue el propio presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, quien en septiembre de 2025, tras la peor oleada de incendios de la comunidad en las últimas décadas, anunció en la Cámara gallega que asumiría la limpieza de las franjas secundarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes, estableciendo como plazo máximo para hacerlo el 31 de mayo de este año. «Casi un año después del anuncio y transcurridos más de dos meses desde el plazo límite fijado, Rueda sigue con los deberes sin hacer», subrayan desde la formación nacionalista.

En este sentido, Valcárcel censuró que el Gobierno del PP «intente confundir a la población con propaganda en torno a una prevención que no es real porque no llega a ejecutarse». «El Gobierno gallego habla de 25 millones de euros, de 299 municipios adheridos al convenio con Seaga y de 275 planes aprobados, pero un plan sobre el papel no protege las casas de las aldeas», incidió.

La diputada denunció que «hay planes municipales de prevención que siguen sin ejecutarse o solicitudes de declaración de Zonas de Actuación Urgente o Prioritaria que no recibieron respuesta dentro del plazo». Por ello, apunta a la limpieza de las franjas de 50 metros alrededor de los núcleos de población, de las viviendas y de las infraestructuras críticas como uno de los pilares de la prevención frente a los incendios.

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Asimismo, critica «opacidad» por parte de Medio Rural respecto a las franjas que están realmente ejecutadas, «al no ofrecer información sobre cuántas parcelas siguen pendientes de limpieza ni sobre el calendario de los trabajos todavía por realizar».

Fuente: El Correo Gallego