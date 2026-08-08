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Fraude

La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en A Coruña y Lugo

Se dictó la orden de busca y captura el pasado mes de noviembre tras no comparecer en los juzgados

Trabajó en una clínica y en un centro geriátrico

Cartel de busca y captura de la falsa médica.

Cartel de busca y captura de la falsa médica. / Europol

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R. S. C.

Santiago

La Europol ha incluido en su lista de los delincuentes más buscados de Europa a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña y que está en busca y captura desde el pasado año tras no comparecer ante el tribunal.

Se trata de Andrea Sánchez Antelo, de 32 años y 155 centímetros de estatura, según se recoge en la ficha publicada por el organismo europeo.

En concreto, la Europol señala que se la busca por un delito de fraude por ejercer la medicina sin licencia y falsificar documentos públicos haciéndose pasar por médica.

Además, añade que ese fraude como profesional sanitaria ha dado lugar a «un elevado número de víctimas, que fueron tratadas y atendidas por una falsa médica».

Caso

El pasado mes de noviembre un juzgado decretó la orden de búsqueda y captura en relación con un caso por el que se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y estafa.

La mujer llegó a trabajar una clínica de A Coruña y también en un centro geriátrico en la provincia de Lugo llegando a dar tratamientos y hasta emitir certificados de defunción.

Por otra parte, no compareció en el juicio que estaba fijado en un Juzgado de lo Penal de Lugo y en una causa por la que se enfrenta a penas de tres años y medio de cárcel.

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Según la acusación, habría elaborado documentación falsa sobre su supuesta titulación, además de hacer lo mismo para solicitar su colegiación.

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Fuente: Faro de Vigo

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