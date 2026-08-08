Galicia: otro verano con escasez de socorristas en un año con más ahogamientos

Galicia vive un verano más la escasez de socorristas, una situación que el sector atribuye a la temporalidad, los sueldos y la falta de interés en la profesión y que ha obligado a los municipios con más dificultades para encontrar trabajadores a reorganizar plantillas y turnos.

Pese a que este año ha habido una «ligera mejoría»; en la cobertura de plazas de algunos municipios, en otros la escasez sigue siendo «importante», explica la presidenta de la Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, Nuria Rodríguez, que no se aventura a poner cifras a esas carencias porque hay contrataciones de última hora, informa Efe. «Tenemos ofertas en la Federación de muchos sitios pidiendo socorristas porque no hay», sostiene.

La temporalidad es una de las principales razones apuntadas por el sector para la falta de socorristas, ya que hay playas que solo tienen este servicio durante julio y agosto, y es menos atractivo para los candidatos. «Quieren ganar dinero en verano y por eso lo que buscan es el mayor número de días cotizados», señala la presidenta de la Federación, que refiere que los concellos que que arrancan la temporada de playas antes tienen menos dificultades para cubrir plazas.

Salarios

La cuestión económica se suma a ese factor. En Galicia, el salario de los socorristas está regulado por convenio y ronda los 1.600 euros brutos por una jornada laboral de 37 horas, pero si el trabajo se limita a dos meses, a algunos no les compensa y buscan otras alternativas. Además, a los que se tienen que desplazar lejos de su lugar de residencia se les añade el elevado precio de la vivienda en zonas turísticas y de playa.

«Nosotros damos charlas en institutos donde acaban de hacer la titulación de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas para que la gente se anime a trabajar de esto en verano y notamos también un poco de desgana de no querer meterse en el sector», cuenta el presidente de la Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo, Miguel Pena.

La Xunta convocó este año ayudas por valor de 1,5 millones de euros para financiar servicios de socorrismo, pero se mantienen las voces municipales que señalan que los presupuestos siguen siendo ajustados.

«Está claro que muchos (socorristas) lo que buscan son unas condiciones económicas más altas. Las mancomunidades dan para lo que dan, el dinero que es el que hay», indica el concelleiro do Mar de Baiona (Pontevedra), Joaquín López.

La Mancomunidad del Val Miñor convocó este año dos concursos con un total de 39 plazas para la temporada en los arenales de Baiona y Nigrán, que va del 1 de julio al 27 de septiembre, y solo se lograron cubrir 24.

López, que dice que la temporada «dura lo que dura y no se puede estirar más», asegura que todas las playas están cubiertas, pero se han tenido que ajustar los turnos de las plantillas para organizar el servicio.

Récord de ahogamientos

La escasez de socorristas coincide con un dato preocupante: los ahogamientos están en máximos históricos, con 32 en Galicia en la primera mitad del año, la segunda cifra más elevada del país tras Andalucía.

Nuria Rodríguez, de la Federación Galega, dice que gran parte de los ahogamientos se produce cuando no hay servicio de vigilancia en las playas, una razón más para alargar la temporada.