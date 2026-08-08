La OMS aprueba los cribados de cáncer de próstata de Galicia pero le pide seleccionar mejor a los pacientes

Galicia destaca en Europa por su capacidad para realizar cribados de cáncer de próstata, pero la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que hay deficiencias relacionadas con la gestión de los datos, el control de calidad y la selección de los pacientes que realmente necesitan someterse a pruebas más complejas.

Es una de las conclusiones de una investigación europea publicada en eClinicalMedicine, revista del grupo The Lancet, que analiza la capacidad de cinco sistemas sanitarios para poner en marcha nuevos modelos de cribado de este tumor. El trabajo compara la situación de Galicia y Manresa, en España, con la de Lituania, Irlanda y la región polaca de Baja Silesia. Los investigadores analizaron 47 indicadores agrupados en once ámbitos, desde la identificación e invitación de la población hasta las pruebas diagnósticas, el tratamiento, las resonancias magnéticas, la vigilancia de los pacientes o la gestión de la información.

Galicia es, detrás de Lituania, la que consigue mejor puntuación. El sistema gallego obtiene la máxima nota en todos los indicadores relacionados con el diagnóstico y el tratamiento. Los investigadores consideran que dispone de profesionales preparados para realizar biopsias, instalaciones suficientes, protocolos de prevención de infecciones y asesoramiento a los pacientes antes y después de estas pruebas.

También alcanza la máxima valoración en los ocho aspectos analizados sobre tratamiento: existencia de equipos multidisciplinares, especialistas capacitados, protocolos estandarizados, disponibilidad de las diferentes terapias, consentimiento informado, atención a posibles efectos adversos y apoyo psicosocial. Galicia obtiene además la puntuación máxima en los protocolos de vigilancia activa para pacientes con tumores de bajo riesgo.

El estudio constata que Galicia cuenta con protocolos para asesorar a los pacientes después de realizarse la prueba del antígeno prostático específico (PSA), que se hace mediante un análisis de sangre, así como sistemas de invitación y recordatorio, comunicación de los resultados y procedimientos para volver a citar tanto a quienes obtienen un resultado negativo como a quienes presentan valores alterados.

Debilidades

Pero entre las carencias el informe cita que la comunidad no cuenta con una herramienta formal de estratificación del riesgo antes del diagnóstico, aunque ninguno de los cinco territorios analizados dispone de esta medida. Es decir, no disponen de mecanismos adicionales para calcular el riesgo de cara a la petición de pruebas más complejas como las biopsias.

Además, el estudio advierte que la prueba de PSA se hace de forma oportunista, es decir, depende en buena media de que el médico lo solicite o de que el paciente acusa al sistema sanitario y señala que no existe un programa que identifique a todos los hombres que cumplen determinados criterios y los invite sistemáticamente, como ocurre con los cribados de mama o colon. De los cinco territorios analizados solo Lituania cuenta con un programa de detección de cáncer de próstata.

Datos

La otra gran asignatura pendiente está en la información. Galicia cuenta con historia clínica digital, legislación específica sobre protección de datos y un identificador sanitario que permite relacionar registros de un mismo paciente.

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Sin embargo, el estudio detecta que los datos del cribado de próstata no podían vincularse con el registro de cáncer. Es una carencia compartida por todos los sistemas europeos examinados y considerada por los investigadores uno de los principales obstáculos para evaluar correctamente un futuro programa poblacional.