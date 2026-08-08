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Prisión para una peluquera que estafó más de 40.000 euros a una clienta de 84 años con deterioro cognitivo en Lugo

La Audiencia Provincial de Lugo condena a la acusada a un año y nueve meses de prisión

La fachada de la Audiencia Provincial de Lugo, en una imagen de archivo

La fachada de la Audiencia Provincial de Lugo, en una imagen de archivo / ECG

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R. S.

Santiago

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una peluquera por estafar 40.290 euros a una clienta de 84 años con deterioro cognitivo. Los magistrados consideran probado que la acusada entabló amistad con la víctima cuando esta acudía como clienta a la peluquería en la que trabajaba y que, aprovechándose de la relación de confianza y de la especial vulnerabilidad de la anciana, la convenció para retirar un total de 49.990,68 euros en efectivo de su cuenta bancaria.

De ese importe, la mujer ingresó 9.000 euros en otra cuenta de la víctima y destinó 700 euros al ingreso de esta en un centro de mayores, apropiándose de los 40.290 euros restantes. La Sala absuelve a la mujer del delito de hurto del que también estaba acusada y la condena a indemnizar a los herederos de la víctima, fallecida durante la tramitación del procedimiento.

Los magistrados concluyen que la afectada, debido a su deterioro cognitivo y a su especial vulnerabilidad, «obró manipulada o conducida por la acusada, quien, con ánimo de lucro ilícito, se prevalió de dichas circunstancias y de la relación de amistad que las unía, haciendo suyo el dinero retirado». Además, indican que el testimonio de la investigada «se ve desvirtuado por la prueba practicada».

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La sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Fuente: El Correo Gallego

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