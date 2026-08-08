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El tiempo en A Coruña: sábado de nubes, claros y riesgo de chubascos tormentosos por la tarde

A Coruña encara un sábado con aumento de inestabilidad atmosférica debido a la entrada de aire frío en altura

Cielo con nubes y claros.

Cielo con nubes y claros. / Antonio Hernández Ríos

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RAC

A Coruña encara un sábado de nubes, claros y riesgo de chubascos tormentosos, según el pronóstico de MeteoGalicia. La comunidad autónoma quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un aumento de la inestabilidad atmosférica debido a la entrada de aire frío en altura.

Se espera así una jornada de cielos con nubes y claros, con nubosidad de evolución durante la tarde, que podrá dejar chubascos de tipo tormentoso.

También habrá nieblas en el litoral, más compactas a las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, los termómetros se quedarán entre los 18º de mínima y los 27º de máxima, mientras que el viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 27º
  • Lugo 16°C 31°C
  • Vigo 17°C 25°C
  • Ferrol 18°C 26°C
  • Santiago 16°C 27°C
  • Pontevedra 17°C 26°C
  • Ourense 17°C 34°C

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