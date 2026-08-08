El tiempo en A Coruña: sábado de nubes, claros y riesgo de chubascos tormentosos por la tarde

A Coruña encara un sábado de nubes, claros y riesgo de chubascos tormentosos, según el pronóstico de MeteoGalicia. La comunidad autónoma quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un aumento de la inestabilidad atmosférica debido a la entrada de aire frío en altura.

Se espera así una jornada de cielos con nubes y claros, con nubosidad de evolución durante la tarde, que podrá dejar chubascos de tipo tormentoso.

También habrá nieblas en el litoral, más compactas a las primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos, los termómetros se quedarán entre los 18º de mínima y los 27º de máxima, mientras que el viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: