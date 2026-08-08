El tiempo en A Coruña: sábado de nubes, claros y riesgo de chubascos tormentosos por la tarde
A Coruña encara un sábado con aumento de inestabilidad atmosférica debido a la entrada de aire frío en altura
A Coruña encara un sábado de nubes, claros y riesgo de chubascos tormentosos, según el pronóstico de MeteoGalicia. La comunidad autónoma quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, con un aumento de la inestabilidad atmosférica debido a la entrada de aire frío en altura.
Se espera así una jornada de cielos con nubes y claros, con nubosidad de evolución durante la tarde, que podrá dejar chubascos de tipo tormentoso.
También habrá nieblas en el litoral, más compactas a las primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas no tendrán cambios significativos, los termómetros se quedarán entre los 18º de mínima y los 27º de máxima, mientras que el viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 27º
- Lugo 16°C 31°C
- Vigo 17°C 25°C
- Ferrol 18°C 26°C
- Santiago 16°C 27°C
- Pontevedra 17°C 26°C
- Ourense 17°C 34°C
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