El BNG reclama a la Xunta que actúe ante la bajada de siete céntimos en el precio de la leche

El BNG reclama a la Xunta que intervenga ante la caída del precio que perciben los ganaderos gallegos por la leche. La formación nacionalista denuncia que la industria pretende mantener durante los próximos meses la rebaja de siete céntimos por litro aplicada en mayo, una decisión que, a su juicio, compromete la viabilidad de miles de explotaciones y agrava la pérdida de rentabilidad del sector.

La portavoz parlamentaria de Agricultura del BNG, Sonia Vidal, sostiene que Galicia continúa cobrando precios en origen inferiores a la media estatal pese a ser la principal productora de leche de España y aportar alrededor del 42% de la producción. «Producimos más leche que nadie, pero seguimos cobrando menos», denuncia la diputada.

La formación nacionalista pide al Gobierno gallego que utilice la Mesa do Leite y el Observatorio Lácteo, dos instrumentos concebidos para analizar los costes de producción, detectar desequilibrios en el mercado y anticiparse a posibles crisis. El BNG considera que ambos organismos llevan demasiado tiempo sin ofrecer resultados efectivos ni traducir sus análisis en medidas concretas.

Los nacionalistas reclaman también que la Xunta adopte una posición firme ante las industrias y las cadenas de distribución para garantizar que el valor generado por la leche se reparta de manera equilibrada entre todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Además, apuestan por reforzar la transformación industrial de la leche en Galicia, con el objetivo de que una mayor parte del valor añadido permanezca en la comunidad. «El problema del sector lácteo gallego no es la falta de estudios, sino la falta de decisiones», afirma Vidal.

Más costes

El BNG advierte de que la congelación de los precios llega en un momento especialmente delicado para las granjas. Según expone la diputada nacionalista, los ganaderos afrontan el encarecimiento de insumos como el gasóleo y los fertilizantes, mientras las sucesivas olas de calor provocan daños en los cultivos destinados a alimentar al ganado y reducen la producción de leche de los animales.

Este escenario, señala el Bloque, deteriora todavía más los márgenes económicos de las explotaciones y aumenta la vulnerabilidad de un sector que lleva décadas perdiendo granjas.

La formación nacionalista también reprocha a la Consellería do Medio Rural los retrasos en la resolución de las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes al campo correspondientes a la convocatoria de 2025.

Para Vidal, la estrategia de incrementar la producción sin garantizar unos precios rentables deja a las explotaciones gallegas demasiado expuestas a las oscilaciones del mercado. Por ello, reclama precios «justos», una industria transformadora más fuerte y medidas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas granjas.

Fuente: Faro de Vigo