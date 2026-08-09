La Consellería de Vivenda recortó en 59 millones su presupuesto y dejó otros 52 millones sin ejecutar

La vivienda se ha erigido en la máxima prioridad del Ejecutivo de Alfonso Rueda para esta legislatura. Las crecientes dificultades de las familias para acceder a un hogar lo convierten en un problema de primer orden. Por esa razón, en 2025 se anunció un presupuesto récord para la Consellería de Vivenda e Infraestructuras: 493,5 millones de euros. Sin embargo, esta cuantía fue recortada a lo largo del año casi 59 millones. El departamento de María Martínez Allegue se quedó así con 434,7 millones, pero tampoco se gastó todo: quedaron más de 52 millones sin ejecutar.

Así lo reflejan los datos de ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma al cierre de 2025 publicados en el Diario Oficial de Galicia. Esta consellería, que gestiona tanto vivienda como infraestructuras, dejó sin gastar el 12 por ciento de sus fondos. Sumado a las bajas de créditos que se realizaron durante el año, supone que se invirtieron en total 111 millones menos de lo previsto inicialmente.

Desde la Xunta resaltan, sin embargo, que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ejecutó el 88,5 por ciento de las partidas asignadas, «un porcentaje muy alto». «Durante el bipartito la ejecución media fue del 78,6 por ciento, inferior a todas luces a las cifras actuales», defienden. Explican además que la mayor parte de las ayudas que concede la Xunta en materia de vivienda son «de carácter plurianual, por lo que no se pagan íntegramente en el año en el que se conceden».

En cuanto a las infraestructuras, la Consellería de Vivenda explica que no se llega al cien por cien de ejecución por varios factores. Alegan que las obras están sujetas a muchos imprevistos, como «las condiciones climatológicas, el suministro de materiales, incidencias en las propias actuaciones imprevisibles en el momento de su licitación o servicios afectados que dependen de la participación de empresas suministradoras». Y avisan además de que hubo «bajas en los contratos» que computan como presupuesto no ejecutado.

Ejecución por consellerías

La Consellería de Vivenda no es, en todo caso, el departamento de la Xunta donde quedaron más fondos sin gastar. En Emprego no se ejecutó el 36,7 por ciento del presupuesto definitivo. Fueron un total de 222,7 millones de euros que no se invirtieron finalmente en esta área, que además de las competencias en materia de trabajo se encarga de emigración y comercio. También la Consellería de Medio Ambiente dejó casi dos de cada diez euros sin ejecutar, lo que supone 35,6 millones de euros.

En números absolutos destaca la cifra de la Consellería de Política Social, donde no se invirtieron 112,2 millones del presupuesto, aunque en porcentaje supone solo el 8,2 por ciento de los créditos con los que contaba. Y también es abultada la cuantía sin ejecutar de Medio Rural: 82,9 millones de euros (un 13 por ciento de su presupuesto). En Economía e Industria fueron 33 millones los que quedaron pendientes al cerrarse el año (el 13,1 por ciento).

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Por el contrario, las consellerías con mayor porcentaje de ejecución, que casi rozaron el 100 por cien, fueron Sanidade (solo dejó 33,3 millones sin gastar, el 0,5 por ciento de sus fondos) y Educación, con 31,6 millones pendientes (el 1 por ciento de sus créditos).