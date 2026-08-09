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El tiempo en A Coruña: domingo entre las altas y las bajas presiones

Se esperan algunas nubes por la mañana que darán paso a la apertura de claros por la tarde

Vista de la puesta de sol desde el paseo marítimo de A Coruña, este sábado.

Vista de la puesta de sol desde el paseo marítimo de A Coruña, este sábado. / LOC

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RAC

A Coruña continuará este domingo en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones en la atmósfera, por lo que se espera una mañana de cielos nublados e incluso alguna lluvia débil, que dará paso a la apertura de claros por la tarde.

La previsión meteorológica indica además que se espera un ligero descenso térmico, con temperaturas que irán entre los 19º de mínimas y los 25º de máximas.

El viento soplará flojo y de dirección variable.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 19º 25º
  • Lugo 14°C 27°C
  • Vigo 20°C 26°C
  • Ferrol 18°C 26°C
  • Santiago 18°C 26°C
  • Pontevedra 20°C 26°C
  • Ourense 17°C 31°C

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