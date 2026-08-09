El tiempo en A Coruña: domingo entre las altas y las bajas presiones

A Coruña continuará este domingo en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones en la atmósfera, por lo que se espera una mañana de cielos nublados e incluso alguna lluvia débil, que dará paso a la apertura de claros por la tarde.

La previsión meteorológica indica además que se espera un ligero descenso térmico, con temperaturas que irán entre los 19º de mínimas y los 25º de máximas.

El viento soplará flojo y de dirección variable.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: