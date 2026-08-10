El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG

La Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG) refuerza la cobertura del eclipse total de sol con la puesta en marcha este lunes de un canal FAST temático. La emisión, ininterrumpida durante 72 horas, es accesible en Agalega.gal y en el Youtube de la TVG, y ofrece una programación de divulgación científica con entrevistas, reportajes, documentales, ficción, videopodcast y conexiones en directo.

Esta es una de las acciones del despliegue informativo y divulgativo de la corporación con motivo del fenómeno astronómico que convertirá a Galicia en uno de los mejores lugares de observación del eclipse total de sol.

La ciencia, protagonista

El canal FAST retransmite además en exclusiva, este lunes y martes, las jornadas científicas internacionales New Frontiers in Cosmology, organizadas por la Universidad de Berkeley y la Fundación Simons de Nueva York, y que reúnen en A Coruña especialistas internacionales en la UDC.

La oferta se completa con conversaciones y entrevistas con científicos y divulgadores en el espacio 'Eclipse 2026: O que hai que saber'. La periodista de la TVG María Solar entrevista a Jorge Mira, Minia Manteiga, Olalla López Costas y Xabier Pérez Couto para profundizar en la observación segura del eclipse y su importancia científica. También participarán expertos como Óscar Blanco, Xosé Anxo Docobo e Igor Piñeiro.

Videopodcast y documentales

El canal incluye otras propuestas como los videopodcast 'Os eclipses na historia do cine', con Moncho Lemos e Toño Ageitos, e 'Lambóns de viaxe', con Carlos García-Verdugo, así como una selección de documentales y ficción relacionados con la astronomía y la exploración espacial.

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Ya el 12 de agosto, Agalega.gal ofrecerá una experiencia específica para seguir el eclipse desde distintos puntos de Galicia. La propuesta multicámara le permitirá a la audiencia escoger en tiempo real entre varias señales del dispositivo de la CSAG, además de descargar secuencias en formato timelapse, generadas a partir de las diferentes cámaras y compartirlas posteriormente en las redes sociales.