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Salud pública

El franco-argentino contagiado de Hantavirus que permanecía aislado en Galicia recibe el alta con PCR negativa

Ha emprendido ya el viaje de regreso a su casa, mientras permanecen aislados dos de sus contactos, pertenecientes a su entorno familiar, pese a que tampoco dieron positivo en la prueba

Un sanitario hace una prueba PCR.

Un sanitario hace una prueba PCR. / Europa Press

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R. S. C.

Santiago

El franco-argentino que desde el pasado jueves permanecía aislado en Galicia tras haberse contagiado de Hantavirus en Francia ya ha sido dado de alta, puesto que la prueba PCR que se le ha realizado ha dado negativa.

Fuentes sanitarias consultadas por Europa Press así lo han confirmado, apuntando además que el contagiado ya emprendió el viaje de vuelta a su lugar de origen.

Los dos contactos estrechos —de su entorno familiar— que guardaban cuarentena con él en el mismo domicilio también han dado negativo en las pruebas PCR que se les han realizado, aunque continuarán aislados.

Destacan que esta decisión responde al protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad para estos casos. Los 42 días de aislamiento que se han determinado se cuentan desde el 28 de julio.

Aislados desde el jueves

La noticia trascendía el pasado jueves, cuando se conoció que una persona de origen franco-argentina había viajado a Galicia y, aunque asintomática, había dado positivo en Hantavirus.

El pasado viernes, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, informaba con detalle del protocolo que se estaba siguiendo, en continua comunicación con el Ministerio de Sanidad, y por el que se habían registrado dos contactos estrechos de su entorno familiar.

Así, se determinó que los tres permaneciesen aislados en un domicilio particular hasta que las pruebas revelasen su negatividad en el virus, como se ha notificado este lunes.

Noticias relacionadas y más

Carmen Durán hacía además un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que el Hantavirus «no es la covid» y que no había ningún gallego contagiado.

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Fuente: Faro de Vigo

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