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El Gobierno cifra en más de 60.000 hogares en Galicia los beneficiarios acumulados del ingreso mínimo vital

Según el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en la actualidad perciben una prestación que ronda los 504 euros al mes unas 40.000 familias

Personas haciendo cola en la plaza del Concello de Vigo para solicitar el IMV en junio de 2020

Personas haciendo cola en la plaza del Concello de Vigo para solicitar el IMV en junio de 2020 / Elena Villanueva

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R. S. C.

Santiago

Desde que se puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) en junio de 2020, un total de 60.471 hogares gallegos en los que residen 159.526 personas se beneficiaron de la prestación. Así lo indicó este lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien subrayó que esos apoyos han conllevado una inversión acumulada de más de 979 millones de euros en la comunidad.

A juicio de Blanco, esas cifras muestran que el IMV «continúa consolidándose» como «una de las principales políticas de protección social impulsadas por el Gobierno de España». El IMV, explicó, «demostró en estos seis años que es una política útil para reducir la pobreza, proteger a las familias más vulnerables y ofrecer oportunidades a las personas que más lo necesitan».

Al respecto, enfatizó, según explican desde la Delegación del Gobierno, que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez «sigue reforzando el escudo social con una prestación que garantiza ingresos mínimos, combate la desigualdad y favorece la inclusión social y laboral».

Cifras actuales

Las cifras más recientes desgranadas por Blanco refieren que en este momento el ingreso mínimo vital llega a 40.175 hogares en la comunidad en los que viven 107.673 personas, de las que 40.232 son menores de edad. La inversión mensual que supone la prestación asciende a 21,3 millones de euros, a una media de 504,29 euros por familia.

Respecto a los menores beneficiados por la ayuda desde su puesta en marcha, apuntó que en concreto en Galicia han sido 71.601, lo que considera «clave» para «combatir la pobreza infantil y garantizar la igualdad de oportunidades». Asimismo, destacó que las mujeres representan el 55 % de las personas beneficiarias acumuladas.

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En concreto, en la provincia de Pontevedra el IMV beneficia hoy en día a 13.431 hogares y 37.657 personas, con una cuantía media mensual de 460,35 euros y una inversión al mes de 6,5 millones. Si las cifras se calculan desde la implantación de la prestación, los hogares beneficiarios llegan a los 20.196 y la protección a 56.288 personas, con una inversión acumulada de 285,8 millones de euros.

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Fuente: Faro de Vigo

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