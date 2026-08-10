Renfe refuerza su operativa en el Eje Atlántico por el eclipse: 1.400 plazas más

Renfe reforzará este miércoles los servicios ferroviarios del Eje Atlántico entre A Coruña, Santiago y Vigo con motivo del eclipse solar. La compañía prevé una mayor demanda de viajeros que se desplazarán para contemplar el fenómeno astronómico desde los puntos con mayor visibilidad y, por ello, habilitará 1.400 plazas adicionales.

De este modo, algunos trenes circularán en doble composición, lo que permitirá duplicar el número de plazas disponibles en determinados servicios entre A Coruña y Vigo y facilitar también los desplazamientos desde la capital gallega.

Los trenes reforzados de Vigo a A Coruña serán:

9072: Vigo Urzaiz, 06.34 horas – A Coruña, 08.18 horas.

Vigo Urzaiz, 06.34 horas – A Coruña, 08.18 horas. 9112: Vigo Urzaiz, 10.40 horas – A Coruña, 12.19 horas.

Vigo Urzaiz, 10.40 horas – A Coruña, 12.19 horas. 9172: Vigo Urzaiz, 17.40 horas – A Coruña, 19.08 horas.

En sentido contrario, los servicios con mayor capacidad serán:

9153: A Coruña, 15.00 horas – Vigo Urzaiz, 16.27 horas.

A Coruña, 15.00 horas – Vigo Urzaiz, 16.27 horas. 9213: A Coruña, 21.40 horas – Vigo Urzaiz, 23.23 horas.

Estos servicios realizan el recorrido por el Eje Atlántico y tienen parada en Santiago, por lo que el refuerzo permitirá también aumentar la capacidad para los viajeros que utilicen la conexión ferroviaria desde la capital gallega.

Renfe también incrementará la presencia de personal de atención e información al viajero en las estaciones ante la previsión de una mayor afluencia de pasajeros durante la jornada del eclipse.

La compañía recomienda a los viajeros consultar los horarios de los trenes y adquirir los billetes con antelación ante el previsible aumento de la demanda.

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El refuerzo busca facilitar los desplazamientos en tren por el Eje Atlántico gallego durante el eclipse solar del 12 de agosto, especialmente entre A Coruña, Santiago y Vigo.

Fuente: El Correo Gallego