El tiempo en A Coruña: cielos soleados este lunes tras el paso de las brumas matinales
La influencia de las altas presiones dejará una jornada con cielos despejados y con temperaturas en ligero ascenso
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El pronóstico meteorológico para este lunes indica que A Coruña pasará a estar bajo la influencia de las altas presiones que dejará el cielo soleado tras disiparse las nubes bajas de primera hora y las brumas matinales.
Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con termómetros que marcarán valores mínimos de 18º y máximos de 26º.
El viento soplará flojo de noreste con intervalos de moderado.
En el interior de la provincia de Pontevedra así como en las zonas de montaña de Ourense, la Xunta ha activado el aviso amarillo debido a las altas temperaturas que se esperan, con máximas que podrán llegar en el caso de Ourense a los 33º.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 26º
- Lugo 15°C 29°C
- Vigo 19ºC 26°C
- Ferrol 17°C 28°C
- Santiago 17°C 28°C
- Pontevedra 19°C 28°C
- Ourense 16°C 33°C
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