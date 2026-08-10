El único paciente español con hantavirus mejora y apenas tiene síntomas
El hombre de 70 años, ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, evoluciona favorablemente
EFE
El único paciente español diagnosticado con hantavirus, ingresado en un hospital militar de Madrid, se encuentra mejor y evoluciona favorablemente, sin apenas síntomas, según informaron este domingo fuentes del Ministerio de Sanidad.
El hombre, de 70 años, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) desde el lunes pasado, cuando dio positivo en las pruebas.
Había sido trasladado a la capital de España el día antes con otros trece españoles desde Tenerife, donde todos fueron evacuados del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de ese virus, que ha causado tres muertos y diez casos confirmados de varias nacionalidades.
El enfermo español seguirá en la unidad citada hasta su recuperación clínica, conforme al protocolo aprobado por las autoridades de sanidad pública.
Prueba PCR al resto de pacientes
A los otros trece, todos hospitalizados en el mismo centro sanitario, se les practicará una segunda prueba de diagnóstico PCR previsiblemente este lunes, al cumplirse una semana de la anterior.
De ser negativa, podrán comenzar a salir de las habitaciones individuales y acceder a zonas comunes de la planta donde están ingresados, así como recibir visitas de familiares, siempre con medidas de protección y prevención.
Afectadas de Barcelona y Alicante
Por su parte, las mujeres de Barcelona y Alicante que compartieron un vuelo con una de las fallecidas por hantavirus dieron resultado negativo en la cuarta PCR, practicada este sábado.
Estas dos personas, tras una semana de aislamiento y sin síntomas, podrán recibir visitas de familiares en los hospitales donde están desde el lunes.
Evacuados en Tenerife
Todo el pasaje y parte de la tripulación fueron evacuados del barco en Tenerife entre el domingo y el lunes pasados para la repatriación inmediata a sus países de origen, una operación del Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud.
El crucero había llegado a la isla española con 147 personas de 23 nacionalidades a bordo y finalmente zarpó con 25 tripulantes y dos sanitarios, con la previsión de que este lunes llegue al puerto de Róterdam (Países Bajos).
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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